T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT - AFYONKARAHİSAR'DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 25 YARALI (1)

AFYONKARAHİSAR'da bir yolcu otobüsü refüjdeki su kanalına devrildi

18 Eylül 2018 08:59

AFYONKARAHİSAR\'da bir yolcu otobüsü refüjdeki su kanalına devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar-Antalya Karayolu\'nda Kamil Koç firmasına ait 07 ZY 555 plakalı yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak refüjdeki su kanalına devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 25 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin devrilen otobüsü kaldırma çalışmaları sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
Kaza yapan otobüsten görüntüler
Devrilen otobüsün kaldırılma çalışmaları
Haber-Kamera: AFYONKARAHİSAR,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AFYONKARAHİSARKazadaAfyonkarahisarAntalya Karayolu Kamil KoçZYKazanınYaralılarEkiplerinGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ KazaAFYONKARAHİSARDHA
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24