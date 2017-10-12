DHA YURT - Afyonkarahisar'da 3 bin 200 yıllık yazıt şaşkınlığı (2)

KAYMAKAM VE MÜZE MÜDÜRÜ KÖYE GELDİ

İhsaniye Kaymakamı Alper Taş ile Afyonkarahisar Müze Müdürü Mevlüt Üyümez, 3 bin 200 yıllık yazıtın temelinde inşaat malzemesi olarak kullanıldığı söylenen Beyköy Camii\'nde incelemelerde bulundu. Köylülerle kısa bir sohbet eden Kaymakam Taş, köyün en yaşlıları ile konuşarak, cami hakkında bilgi aldı.

\"ÇOK ARADIK AMA BULAMADIK\"

Köylülerden Halil Demir, 1979- 80 yıllarında kendisinin de bu araştırmaya katıldığını belirterek, \"O tarihlerde Hatice Gonnet Bagana adlı Türk asıllı araştırmacı ile burada çalıştık. Ben de bu çalışmalara katıldım. O tableti o zaman da çok aradık ama bulamadık\" dedi.

\"ÇALIŞMA YAPILABİLİR\"

Daha sonra camide de incelemelerde bulunan Kaymakam Taş, gazetecilere açıklama yaptı. Bölgede çalışma başlatılacağını kaydeden Taş, \"Çok önemli bir arkeolojik keşif yapıldığı haberini aldık. Bunun üzerine Beyköy\'e geldik. Buna göre tarihte efsanevi deniz insanları olarak bilinen çok kadim bir medeniyete ait tabletin burada bulunduğu ortaya çıktı. Bununla alakalı bir keşif çalışması yaptık. Köy sakinlerinden de öğrendiğimiz kadarı ile bahsedilen tabletin caminin yapımında kullanıldığı belirtiliyor. Bununla ilgili biz de gözlem çalışmalarını yapıyoruz. Burayla ilgili çalışmalar yapılabilir diye düşünüyorum. Özellikle üniversite ve Müze Müdürlüğü ile birlikte çalışmaların yapılabileceğini düşünüyoruz\" dedi.

\"BİZİ ÇOK HEYECANLANDIRDI\"

Afyonkarahisar Müze Müdürü Mevlüt Üyümez de tabletteki yazıların deşifre edilmesinin kendilerini fazlasıyla heyecanlandırdığını ve büyük ilgi uyandırdığını vurguladı. Bölgede daha detaylı bir çalışma başlatılabileceğini aktaran Üyümez, şunları söyledi:

\"Basında çıkan haberler üzerine konu ile ilgili araştırma yapmak üzere buraya geldik. Yazıya konu olan ilgili taşın köydeki camide kullanılmış olabileceği ihtimaliyle bu bölgede bir araştırma yaptık. Burada yapılan çalışmalarda 1980- 81 yıllarında Hatice Gonnet Bagana adlı bir araştırmacının bu taşın, yazıtın daha doğrusu varlığı ile ilgili bilgi aldığı ve bu bölgede iyi bir araştırma yaptığını biliyoruz. Fakat sonucun ne olduğunu bilmiyoruz ama bu konudaki araştırmalar devam edecek. İnşallah bununla ilgili gelişmeleri gerekirse arkeolojik bilgilerle destekleyeceğiz. Hakikaten bu yazının çıkması bizleri çok heyecanlandırdı ve ilgi uyandırdı. Bununla ilgili çalışmaları hızlı bir şekilde başlatacağız.\"

Kaymakam Taş, başkanlığındaki heyet incelemenin ardından bölgeden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaymakam Taş\'ın köylüler tarafından karşılanması

- Kaymakam Taş\'ın Köylülerle sohbeti

- Camide yapılan incelemelerden detaylar

- RÖP: Alper Taş (İhsaniye Kaymakamı)

- RÖP: Mevlüt Uyumaz (Afyon Arkeoloji Müze Müdürü)

- Kaymakam Taş ve köylülerden detaylar

HABER-KAMERA: Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

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