DHA YURT - Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü(Görüntü Ekiyle Yeniden)

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış\'ın şahadet haberi Afyonkarahisar\'ın Şuhut ilçesindeki ailesine ulaştı.

Afrin\'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış şehit oldu. Şehidin Şuhut ilçesinde oturan babası Ali ve annesi Şifa Imış\'a şahadet haberi verildi. Şehit haberini alan yakınları ve komşular da ailenin evine akın etti. Şehidin baba evine Türk bayrağı asılırken, taziye çadırı kuruldu.

Şehit İbrahim Imış\'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şehidin evinden görüntü

- Taziye çadırından görüntü

- Dua edilmesi

- Detaylar

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HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

