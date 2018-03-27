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DHA YURT - Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış'ın şehadet haberi, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki baba evine ulaştı

27 Mart 2018 12:42

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış\'ın şehadet haberi, Afyonkarahisar\'ın Şuhut ilçesindeki baba evine ulaştı.
Afrin\'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış şehit oldu. Şehidin Şuhut ilçesinde oturan babası Ali ve annesi Şifa Imış\'a şehadet haberi verildi. Şehit haberini alan yakınları ve komşular da ailenin evine akın etti. Şehidin baba evine Türk bayrağı asılırken, taziye çadırı kuruldu. Şehit İbrahim Imış\'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu belirtildi.

Haber:Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)
 

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