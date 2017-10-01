DHA YURT - Afyonkarahisar şehidini uğurladı

AĞRI\'nın Doğubayazıt İlçesi\'nde PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan uzman çavuş 27 yaşındaki Ramazan Bağlan, memleketi Afyonkarahisar\'ın Sinanpaşa İlçesi\'ne bağlı Kırka Beldesi’nde son yolculuğuna uğurlandı.

Askeri uçakla Afyonkarahisar Askeri Havalimanı’na getirilen şehit uzman çavuş Ramazan Bağlan\'ın cenazesi, konvoy eşliğinde memleketi Sinanpaşa’ya bağlı Kırka Beldesi’ne getirildi. Yüzlerce kişinin karşıladığı evli ve 1 çocuk babası şehit Ramazan Bağlan\'ın cenazesi baba ocağına götürülerek helallik alındı. Helallik alınması sırasında baba İsmail ve anne Hüsna Bağlan ile kardeşleri ve diğer yakınları şehidin tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Daha sonra belde meydanındaki cenaze törenine geçildi.

Törene, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya, Hatice Dudu Özkal, Burcu Köksal, Mehmet Parsak, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Ak Partili Burhanettin Çoban, askeri ve mülki erkan ile binlerce vatandaş katıldı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu önünde, Bakan Veysel Eroğlu, baba İsmail Bağlan ile milletvekilleri Ali Özkaya ve Mehmet Parsak da şehidin kardeşleriyle kol kola saf tuttu. Askeri törenin ardından akşam vakti cenaze namazı kılınan şehit Bağlan, belde kabristanında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Belde camisi ve minareye asılmış dev Türk Bayrağı

- Şehidin akşam namazının ardından defnedileceği anonsu

- Şehidin belde içerisinde karşılanması

- Baba evi önünde helallik istenmesi

- Aile fertlerinin tabuta sarılmaları

- Şehidin tören alanına getirilmesi

- Protokol ve Şehit ailesinden detaylar

- Cenaze namazı

- Şehidin mezarlığa götürülmesi

- Tören alanına kurulan ışıklandırmalar

HABER-KAMERA: Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)