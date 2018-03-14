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DHA YURT - Afrinli sivillerin tek isteği, bölgenin teröristlerden temizlenmesi

ZEYTİN Dalı Harekâtı'nın sürdüğü Suriye’nin Afrin bölgesi ve çevresinde yaşayan sivillerin teröristlerin baskısı nedeniyle güvenli noktalara kaçışı devam ediyor

14 Mart 2018 17:48

ZEYTİN Dalı Harekâtı\'nın sürdüğü Suriye’nin Afrin bölgesi ve çevresinde yaşayan sivillerin teröristlerin baskısı nedeniyle güvenli noktalara kaçışı devam ediyor. Siviller, tek isteklerinin terör örgütlerinden temizlenmiş Afrin\'e dönmek olduğunu belirtti.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri tarafından sürdürülen Zeytin Dalı Harekâtı ile Afrin kırsalındaki köyler ve stratejik noktalar, terör örgütlerinden temizlendi. İlerleyişine devam eden TSK ve ÖSO güçleri, Afrin merkezi gören tepelere ulaştı. Bu gelişme sonrası teröristlerin baskısı ve çatışma tedirginliği yaşayan siviller, Afrin merkezi ile çevresindeki köylerden kaçmaya başladı. Çoğunluğu yanına birkaç parça eşya alabilen siviller, kamyon ve kamyonetleriyle toplu halde bulundukları yerleri terk ederek güvenli gördükleri Azez kentine yöneldi. Kamyon, kamyonet ve araçları ile yollara düşen Suriyeliler, Azez çevresindeki köylere yerleşmeye başladı. Tanıdığı olmayanlar ise Azez bölgesinde güvenli gördükleri zeytin tarlalarında beklemeye başladı. Zeytinliklerde beklemeye başlayan Afrinli siviller, yıllardır terör örgütü baskısına maruz kaldıklarını ve Zeytin Dalı Harekatı ile birlikte TSK’nın Afrin’i kuşatması ile her şeyi göze alarak kaçtıklarını ifade etti. Bir an önce harekâtın başarı ile sonlanması ve kentlerinin terör örgütlerinden temizlenmesini isteyen siviller, güvenli gördükleri için Azez’e geldiklerini ifade etti.
Teröristlerin son dönemde kent ve köylerini terk etmemeleri için de kendilerine baskı yaptığını ifade eden siviller, tek isteklerinin bir an önce terör örgütünden temizlenmesini arzuladıkları Afrin’e dönmek olduğunu kaydetti.
Zeytin tarlalarında bekleyişini sürdüren Afrinli sivillerin ihtiyaçları ise bölgede bulunan ÖSO güçleri tarafından karşılanıyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR 

Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ/SURİYE, (DHA)- 

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