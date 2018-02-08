DHA YURT - AFRİN'E GİDEN ASKERİN AİLESİNDEN OTOYOLDA DUYGULANDIRAN SÜRPRİZ

SURİYE\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılmak için Siirt\'ten sınır hattına sevk edilen konvoyda bulunan Ulaştırma Uzman Çavuş Serdal Yöndem\'in (27) Gaziantep\'in Nurdağı ilçesinde oturan ailesi, otoyolda durdurdukları araçtaki oğullarına sürpriz yaptı. Ailenin 4 aydır görmedikleri Uzman Çavuş Yöndem ile hasret gidermeleri duygulu anlar yaşattı.

Siirt\'ten \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılmak için Suriye sınırına sevk edilen araç ve personelden oluşan askeri konvoy, Gaziantep\'in Nurdağı İlçesinden geçti. Konvoyda bulunan Ulaştırma Uzman Çavuş Serdal Yöndem\'in Nurdağı\'nda oturan ailesi de oğullarına sürpriz yaptı. Nurdağı\'nın kırsal Durmuşlar Mahallesinde oturan babası İlyas, annesi Ümmügülsüm ve eşi Havva Yöndem ile akrabaları, otoyoldan sabaha karşı geçen konvoyu durdurup Uzman Çavuş Serdal Yöndem\'i Türk bayraklarıyla karşıladı. Serdal Yöndem, karşısında 4 aydır görmediği ailesini görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Ailesiyle hasret giren Uzman Çavuş Yöndem\'e sarılan ailesi gözyaşlarını tutamadı. Gözyaşı dökerek sarıldığı eşine \"Kurban olurum sana\" diyen Havva Yöndem ise fenalık geçirdi.

\'BOL BOL DUA EDİN\'

Ailesinin sürpriziyle duygulanan 1 çocuk babası Serdal Yöndem, \"Bol bol dua edin. Allah hepinizden razı olsun\" dedi. Uzman Çavuş Yöndem\'in babası İlyas Yöndem ise 4\'ü erkek 5 çocuğundan Serdal\'ın Uzman Çavuş, en küçüğü Soner\'in ise Hakkâri\'de vatani görevini yaptığını hatırlatarak kendisinin de her zaman göreve hazır olduğunu söyledi. Yöndem, \"Dört oğlum daha var, biri şu an Hakkari Yüksekova\'da, diğeri Siirt\'ten Afrin\'e gidiyor. Babası ve ben de kendileri ile hazırım. Devletime hizmet vermek, vatanım için ölmek gerekirse ölmeye de hazırız. Allah hepsini esirgesin\" dedi.

\'GÖZYAŞLARIMIZ SEVİNÇTEN\'

Ümmügülsüm Yöndem de gerekirse askere mermi taşıyıp, yemek yapabileceğini ifade ederek \"4 oğlum var. Serdal uzman çavuş, en küçüğü de askerde. Dördünü de göndermek isterim. Bu gözyaşlarımız sevinç gözyaşıdır. Gerekirse oğlumla beraber ben de giderim. Mermi taşır, yemeklerini yaparım. Ben oğlumu gördüm bu bana yeter. Rabbim herkesi annesine kavuştursun\" diye konuştu.

Yöndem ailesinin yakınları da uzun süre yolda \'Vatan sana canım feda\' sloganları atarak konvoyu uğurladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Askeri bekleyen aile

- Askerle buluşan aile

- Asker eşinin ağlaması

- Aile ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ramazan TUNCER-GAZİANTEP-DHA)

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