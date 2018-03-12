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DHA YURT - Afrin'deki siviller ayrılıyor

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte sürdürdüğü 'Zeytin Dalı Harekâtı' kapsamında merkezine yaklaşılan Afrin'deki siviller, evlerinden ayrılmaya başladı

12 Mart 2018 14:09

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte sürdürdüğü \'Zeytin Dalı Harekâtı\' kapsamında merkezine yaklaşılan Afrin\'deki siviller, evlerinden ayrılmaya başladı.
TSK ve ÖSO, 20 Ocak\'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında Afrin merkezine ilerleyişini sürdürüyor. Harekat kapsamında TSK unsurları ve ÖSO güçleri, 4- 5 kilometre yaklaşılan Afrin\'in kent merkezindeki siviller, evlerini terk etmeye başladı. Afrin\'de yaşayan sivillerin, yanlarına aldıkları bazı eşyayla, Afrin\'in güneyindeki ve rejim kontrolünde olan Nubul ve Zehra bölgelerine gittikleri belirtildi. Uzun araç konvoyu oluşan bölgeden ayrılan sivillerin bazılarının rejim kontrolündeki bölgelere yerleştikleri, bazılarının ise iç kesimlerdeki Münbiç tarafına devam ettikleri aktarıldı.

 

Görüntü Dökümü:

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-Afrindeki sivillerin evlerinden ayrılması

- Genel ve detay 

Haber:AFRİN (Suriye), (DHA) 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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