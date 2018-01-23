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DHA YURT - Afrin'de Türk savaş uçaklarının tarafından vurulan televizyon vericisine karadan girildi

Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı gün  Türk savaş uçakları tarafından vurulan 108 hedef arasında yer alan televizyon vericisine Türk Askeri ve ÖSO birlikleri karadan girdi

23 Ocak 2018 18:01

Zeytin Dalı Harekatı\'nın başladığı gün  Türk savaş uçakları tarafından vurulan 108 hedef arasında yer alan televizyon vericisine Türk Askeri ve ÖSO birlikleri karadan girdi.  Görüntülerde;  bombanın düştüğü yerdeki tahribat görülüyor. 

Görüntü dökümü:
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televizyon vericisinin savuş uçakları tarafından vurulma anı 

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-Televizyon vericisinin görüntüsü
-Yıkılan duvarlar
-ÖSO birliklerinin görüntüsü
-Genel ve detaylar

Haber : Erhan TEKTEN / HATAY (DHA) 

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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Zeytin Dalı HarekatıTürk AskeriErhan TEKTENHATAY DHA  ==========================================

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