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DHA YURT - Afrin'de teröristler 5 kilometre hendek kazmış

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü PYD/PKK’dan kurtarılan Dikmetaş Köyü yakınlarında, teröristlerin 5 kilometre uzunluğunda hendek kazdığı ortaya çıktı

16 Şubat 2018 16:26

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü PYD/PKK’dan kurtarılan Dikmetaş Köyü yakınlarında, teröristlerin 5 kilometre uzunluğunda hendek kazdığı ortaya çıktı. 4 metre boyunda ve 3 metre genişliğindeki hendeğin harekat ile teröristlerden arındırılan Sirgaya Tepesinden Burseya Dağına uzandığı belirlendi.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından geçen 20 Ocak günü başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin kırsalında çok sayıda köy terör unsurlarından temizlendi. Teröristlerden temizlenen yerleşim alanı ve kritik bölgelerde güvenlik güçlerinin patlayıcı imha çalışması devam ediyor. Güvenlik güçlerinin çalışmasıyla güvenli hale getirilen yerleşim alanlarına ise daha önce buraları terk ederek Azez ve çevre köylere gidenler de geri dönüyor.
5 KİLOMETRELİK TÜNEL
Kısa süre önce harekat kapsamında Afrin’in Dikmetaş Köyü de teröristlerden kurtarıldı. Halen olası mayın ile tuzaklanmış patlayıcı arama ve temizliğinin devam ettiği Dikmetaş Köyü ile Özgür Suriye Ordusu kontrolündeki Yazıbağ Köyü arasındaki bölgede 5 kilometre uzunluğunda hendek bulundu. 4 metre boyunda ve 3 metre genişliğinde görenleri şaşırtan hendeğin, teröristlerden çatışmaların ardından ele geçirilen Burseya Dağı ile Sirgaya Tepesi arasında uzandığı görüldü.
Görenleri şaşırtan kilometrelerce uzanan arazi tipi araçların hareket edebileceği tünelin teröristler tarafından Burseya Dağı ile Sirgaya Tepesi arasında ikmal yolu olarak kullanıldığı belirlendi. Hendeğin ayrıca kara operasyonunda birliklerin hareket alanını kısıtlayarak ilerlemesini engellemeyi amaçladığı kaydedildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR 

Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ/AFRİN (Suriye), (DHA) - 

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