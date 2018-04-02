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DHA YURT - Afrin'de 1 sivil personel şehit oldu, 3 asker yaralandı (2)

UMKE PERSONELİ İÇİN GAZİANTEP'TE TÖREN Suriye'nin Afrin bölgesinde, arama tarama faaliyetleri sırasında askeri aracın geçişi sırasında teröristlerin önceden tuzakladığı mayının infilak etmesi sonucu şehit olan UMKE personeli Burak Tatar'ın (23) cenazesi,

02 Nisan 2018 05:06

UMKE PERSONELİ İÇİN GAZİANTEP\'TE TÖREN
Suriye\'nin Afrin bölgesinde, arama tarama faaliyetleri sırasında askeri aracın geçişi sırasında teröristlerin önceden tuzakladığı mayının infilak etmesi sonucu şehit olan UMKE personeli Burak Tatar\'ın (23) cenazesi, Gaziantep\'e getirildi. Şehit sağlık personeli Tatar için Gaziantep Havaalanı\'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene; Gaziantep Vali Vekil Halil Uyumaz, 5’inci Zırhlı Tugay Komatanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ile çok sayıda sağlık çalışanı katıldı. Tatar’ın Türk bayrağına sarılı tabutu, buradan yarın toprağa verilmek üzere Türk Hava Kuvvetleri\'ne ait uçakla memleketi Erzurum\'a gönderildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Şehidin naaşını tören için bekleyenler
-Şehidin naaşının araçtan alınıp uçağa konulması
-Uçağın hareketi
-Genel ve detaylar
Haber-Kamera: Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI / GAZİANTEP,(DHA)
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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