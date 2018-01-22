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DHA YURT - Afrin sınırındaki  PKK/PYD-YPG mevzileri ÖSO tarafından böyle ateş altına alındı

Çatışmanın sıcak görüntüleri   'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında ÖSO (Özgür Suriye Ordusu) güçleri, Suriye'nin Azez-Afrin sınırı çevresinde bulunan YPG mevzilerini ateş altına aldı

22 Ocak 2018 11:36

Çatışmanın sıcak görüntüleri  

\'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında ÖSO (Özgür Suriye Ordusu) güçleri, Suriye\'nin Azez-Afrin sınırı çevresinde bulunan YPG mevzilerini ateş altına aldı.  
Görüntülerde; terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzilerinden yapılan Azez çevresindeki ÖSO mevzilerine yapılan saldırı sonrasında ÖSO güçlerinin ağır silahlarla karşılık vermesi yer alıyor. 

Görüntü Dökümü
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-ÖSO güçlerinden görüntü 
-PKK/PYD-YPG mevzilerine yapılan atışların görüntüsü 
-sıcak çatışmadan görüntüler 

Haber : Çağatay KENARLI - KİLİS (DHA) 

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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