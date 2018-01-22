DHA YURT - Afrin sınırındaki  PKK/PYD-YPG mevzileri ÖSO tarafından böyle ateş altına alındı

Çatışmanın sıcak görüntüleri
\'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında ÖSO (Özgür Suriye Ordusu) güçleri, Suriye\'nin Azez-Afrin sınırı çevresinde bulunan YPG mevzilerini ateş altına aldı.
Görüntülerde; terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzilerinden yapılan Azez çevresindeki ÖSO mevzilerine yapılan saldırı sonrasında ÖSO güçlerinin ağır silahlarla karşılık vermesi yer alıyor.
Görüntü Dökümü
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-ÖSO güçlerinden görüntü
-PKK/PYD-YPG mevzilerine yapılan atışların görüntüsü
-sıcak çatışmadan görüntüler
HabeR : KİLİS (DHA)
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