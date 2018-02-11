DHA YURT - Afrin şehidi Enes Sarıaslan'ı 10 bin kişi uğurladı

SURİYE\'nin Afrin kentinde yürütülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan, (24) memleketi Adıyaman’ın Besni ilçesinde gözyaşları arasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve 10 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

İmam-Hatice Sarıaslan çiftinin 4 çocuğundan ikincisi olan ve kısa süre sonra nişanlanması için hazırlık yapılırken \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan’ın cenazesi sabah saatlerinde Adıyaman’ın Besni İlçesi\'ne bağlı Suvarlı Beldesi\'ndeki baba evine getirildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan’ın son kez baba evine getirilişi sırasında Türk bayrağına sarılı tabutunu babası İmam ve annesi Hatice ve kardeşleri Erjin, Esra ve Eyüp ile yakınları gözyaşlarıyla karşıladı. Kürtçe ağıtlar yakan ve cenaze aracına kapanan şehidin yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Bu sırada ağlayan anne Hatice, gözyaşını silerek kendisini teselli edenlere, \"Iğlum ölmedi beni yanına götürün ben iyileştiririm. Ben yanında kalırım birlikte gidelim ben ona bakarım yarasını sararım\" diyerek yürekleri dağladı.

Burada helallik alındıktan sonra şehit uzman çavuşun cenazesi tören için Suvarlı Merkez İlkokulu bahçesine getirildi. Buradaki törende de Enes Sarıaslan\'ın tabutunun üzerine annesi Hatice, babası İmam ile kardeşleri uzun süre kapanarak gözyaşı döktü ve teröre lanet okudu.

Öğle namazının ardından şehit uzman çavuş için kılınan cenaze namazına; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, TBMM Başkan vekili Ahmet Aydın, milletvekilleri Adnan Boynukara, İbrahim Halil Fırat, Salih Fırat, protokol üyeleri ile yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Bakan Soylu, baba İmam Sarıaslan\'ın cenaze töreni bitene kadar ellerini bırakmadı.

Adıyaman Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü tarafından kıldırılan cenaze namazından ardından şehit uzman çavuşun cenazesi askerlerin omuzlarında cenaze aracına taşındı ve daha sonra belde mezarlığına gözyaşları arasında defnedildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan, geçtiğimiz günlerde sevdiği kızın ailesini arayarak Afrin operasyonundan döndükten sonra yüzük takacağını söylediği öğrenildi.

CUMHURBAŞKANINDAN BAŞSAĞLIĞI TELEFONU

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cenaze namazının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile şehit babası İmam Sarıaslan\'ı telefonla görüştürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın görüşmede taziye dileklerini ilettiği şehit babası İmam Sarıaslan\'a, her zaman destek olacaklarını söylediği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Mahir ALAN- Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ(Adıyaman),(DHA)-

