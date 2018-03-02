DHA YURT - Afrin şehidi astsubaya İzmir'de son görev

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik sürdürdüğü \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda çıkan çatışmada şehit olan 28 yaşındaki Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Uğur Palancı, İzmir\'in Gaziemir ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin yürüttüğü \'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında Afrin kırsalındaki Hac Bilal Köyü Kel Tepe bölgesinde, güvenlik güçleri ile PYD/YPG\'li teröristler arasında çıkan çatışmada şehit düşen 8 askerden biri olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Uğur Palancı\'nın cenazesi İzmir\'e getirildi. Bekar olan şehit için önce, Gaziemir ilçesinin Gazikent Mahallesi’ndeki evinin önünde helallik alındı, dua edildi. Ardınan, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Abdülhamit Yavuz Caddesi üzerinden törenin düzenleneceği camiye doğru yola çıkarıldı. Cadde Türk bayraklarıyla donatılırken, vatandaşlar tekbirlerle şehit konvoyuna eşlik etti. Daha sonra Şehit Palancı için Gaziemir’deki Gülhane Camii’nde askeri tören düzenlendi. Törene şehidin emekli polis memuru babası İhsan Palancı, annesi Yasemin Palancı, ağabeyi Kadir Palancı, kardeşi Ümit Palancı, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir milletvekilleri Kerem Ali Sürekli, Mahmut Atilla Kaya, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep,İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, emekli Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende şehidin silah arkadaşları tabutunun başında ağladı. Şehidin annesi, babası, ağabeyi ve kardeşi, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Mardin\'in Artuklu ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Uğur Palancı’nın naaşı, camideki törenin ardından top arabasına konuldu. Top arabasının arkasından şehit ailesiyle birlikte yürüyen vatandaşlar, \"Şehitler ölmez, vatan bölünmez\" sloganı attı, tekbir getirdi. Cenazeye katılan vatandaşlar, asker selamı vererek şehide son görevlerini yerine getirdi. Şehit Uğur Palancı, Kadifekale Şehitliği\'nde toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Şehidin evinden görüntü

- Cenazeden görüntü

- Törenden görüntü

- Top arabasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet CANDAN, Davut CAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)

====================================================