DHA YURT - AFRİN GAZİSİ UZMAN ÇAVUŞ HAKAN KAYACI ÇANKIRI'YA GETİRİLDİ

AFRİN\'de devam eden \'Zeytin Dalı Harekatı’nda yaralanan Çorum Dodurga nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Hakan Kayacı, Gülhane Askeri Tıp Akademisi\'ndeki (GATA) tedavisinin ardından Çankırı\'ya getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de yürüttüğü \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda kolundan ve sırtından yaralanan evli ve bir yaşında kız çocuk babası olan Uzman Çavuş Hakan Kayacı, yaralandıktan sonra Hatay KırIkhan Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Kayacı ilk müdahalenin ardından ambulans uçakla GATA\'ya gönderildi. Gazi Kayacı GATA\'daki tedavisinin ardından bugün akşam saatlerinde 112 Acil servis ambulansı ile Çankırı\'daki evine getirildi. Gaziyi Çankırı\'da ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş sevinç gözyaşları ile karşıladı.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Gazi Hakan Kayacı\'nın kayınpederi Seyhan Töremiş, \"Oğlumuz Hakan Kayacı, ayın dördünde akşam saatlerinde Afrin\'de devam eden operasyonda yaralandı. Oğlum ilk olarak Kırıkhan Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Sağolsunlar doktorlarımız iyi tedavi uygulamışlar. Hakan hem belinden hem kolundan ameliyat oldu. Kolunda parçalı kırık, sırtında değişik yerlerde şarapnel parçası var. Kolunu sardılar ameliyat ettiler. Ardından ayın 6\'sında GATA\'ya geldi. 2 ameliyat oldu. Bugünde buraya geldi. Burada karşılayan herkese teşekkür ederim. Sağolsunlar. Vatan sağolsun\" dedi.

Kayınpeder Töremiş, gazinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyerek, gazi Kayacı\'ya 45 gün istirahat verildiğini aktardı. Zeytin Dalı Harekatı\'ndaki Mehmetçiklere üstün başarılar dileyen Töremiş, tüm şehitlerimize Allah\'tan rahmet, gazilere de acil şifalar diledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- Ambulansın gelişi

- Bina önündeki kalabalık

- Gazinin ambulanstan indirilip taşınması

- Kayınpederi Seyhan Töremiş ile röportaj

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Ramazan SARICI/ÇANKIRI,(DHA)