DHA YURT - Afrin bölgesinde 'Zeytin Dalı Harekatı' başlatıldı 

TSK tarafından Afrin\'deki harekata ilişkin yapılan yazılı açıklamada, \"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye\'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ\'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17:00\'dan itibaren \'Zeytin Dalı Harekatı\' başlatıldı. Harekat, BM sözleşmesinin 51\'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye\'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir\" denildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin\'deki harekata ilişkin yapılan yazılı açıklama şu şekilde: \"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17:00\'dan itibaren \'Zeytin Dalı Harekatı\' başlatıldı.

BM SÖZLEŞMESİNİN 51\'İNCİ MADDESİNDE YER ALAN MEŞRU MÜDAFAA HAKKI ...

Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir. Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.\"

KİLİS VE AZEZ\'DEN DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK CANLI YAYINDAYIZ

Haber-Kamera: HATAY - KİLİS - AZEZ (SURİYE) (DHA)

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