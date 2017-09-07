DHA YURT - Afganlı 2 çocuk boğazları kesilerek öldürüldü

NEVŞEHİR\'de oturan Afgan ailenin 2 çocuğu, evlerinde boğazları kesilerek öldürüldü. 2 çocuğunun amcaları tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü iddia edildi

Nevşehir\'in merkez İbrahimpaşa Mahallesi Demirhafız Caddesi\'ndeki bir evde 2 yıldır oturan Afganistan uyruklu Rahime ailesinin evinden, öğle saatlerinde 32 yaşındaki anne Buram Rahime\'nin çığlıkları duyuldu. Afgan kadın kendisi ve çocuklarını kayınbiraderi R.R.\'nin bıçakladığını iddia etti. Eve giren komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, ailenin 5 yaşındaki Sahar ve 3 yaşındaki Rustam adlı 2 erkek çocuğunun boğazları kesilmiş cesetleriyle karşılaştı. Cesetler olay yeri araştırma ekiplerinin yaptığı ilk incelemenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralanan anne Buram Rahime de hastanede tedavi altına alındı. Çifte cinayet şüphelisi amca R.R. ise aranıyor.

Haber: Sinan KORKMAZER/ NEVŞEHİR (DHA)

