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DHA YURT - Adıyaman’da kaza: 3 yaralı

ADIYAMAN'da, 3 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

16 Eylül 2017 06:32

ADIYAMAN\'da, 3 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Karapınar Mahallesi, Türmüz yolunda meydana geldi. Sürücüsünün adı öğrenilemeyen 02 BH 302 plakalı otomobil, önce park halinde bulunan ve içerisinde 51 yaşındaki Abuzer Barış\'ın bulunduğu 16 VN 114 plakalı otomobile, ardından karşı yönden gelen 32 yaşındaki Şeyho Erkenek yönetimindeki 02 AY 305 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücüler Abuzer Barış, Şeyho Erkenek ve ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürülüp tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Kazaya karışan otomobiller
- Vatandaşın tepki göstermesi
- Otomobillerin çekiciyle kaldırılması
-  Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN (DHA)
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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