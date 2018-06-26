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DHA YURT - Adıyaman'a şehit ateşi düştü (2)

NAAŞI MEMLEKETİNE GETİRİLDİ Bitlis kırsalında bölücü terör örgütü PKK'lıların saldırısında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek'in (26) naaşı, askeri uçakla memleketine getirildi

26 Haziran 2018 01:27

NAAŞI MEMLEKETİNE GETİRİLDİ

Bitlis kırsalında bölücü terör örgütü PKK\'lıların saldırısında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek\'in (26) naaşı, askeri uçakla memleketine getirildi. Bitlis\'ten uçakla Adıyaman Havaalanı\'na getirilen Canördek\'in naşını Vali Nurullah Naci Kalkancı, Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar,  TBMM Başkan vekili Ahmet Aydın, Adıyaman Belediye Başkanı Fehmi Hüsrev Kutlu, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, siyasi parti başkanları, şehidin babası Mehmet ve annesi Hanım Canördek ile kardeşleri karşıladı. Şehit Canördek\'in Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omuzlarında taşınarak cenaze aracına konuldu. Vali Kalkancı ve TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Mehmet Canördek\'in elini sıkarak teskin etmeye çalışırken, Nanım Canördek ise askerden destek aldı. Canördek\'in naşı havaalanından alınarak yarın şehitlikte defnedilmek üzere Yeni Mezarlık Camisi morguna konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Adıyaman Havaalanı
- Şehidin yakınları
- Yetkililer
- Yakınlarının feryat etmesi
- Vali Nurullah Kalkancı ve TBMM Başkanvekili Aydın, şehit babasını sakinleştirmesi
- Uçağın inmesi
- Cenaze çıkartılması
- Cenaze cenaze aracına konulması
- Havaalanından ayrılmaları
- Genel ve detay görüntüler 
Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN,(DHA)
*GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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