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DHA YURT - Adana'ya şehit ateşi düştü/EK

5 AYLIK KIZINI GÖRMEYE GELECEKTİ Şehidin eşi Ece Şık'a acı haber, anne ve babasıyla kaldığı Mersin'in Anamur ilçesinde verildi

02 Şubat 2018 01:05

5 AYLIK KIZINI GÖRMEYE GELECEKTİ
Şehidin eşi Ece Şık\'a acı haber, anne ve babasıyla kaldığı Mersin\'in Anamur ilçesinde verildi. 17 Nisan 2016\'da Ece Şık ile hayatını birleştiren Şehit Halil İbrahim Şık\'ın 5 aylık Nevra isminde bir kızı olduğu öğrenildi. Kızını ilk ve son kez doğumda gördüğü belirtilen şehidin, 20 gün sonra izne gelip kızını görmeyi planladığı öğrenildi. Şehidin cenazesinin, Cuma namazına müteakiben Anamur Otogar Camii\'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kalınören Mezarlığı\'na defnedileceği belirtildi. 
ŞEHİDİN PAYLAŞIMLARI YÜREK DAĞLADI    
Hakkari\'nin Şemdinli ilçesinde şehit olan 28 yaşındaki Halil İbrahim Şık\'ın sosyal paylaşım sitesinde yaptığı paylaşımlar yürek dağladı. 2014 yılından bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri\'nde (TSK) görev yapan Şık\'ın şehit düştüğü bölgede 2 Kasım 2017\'de yağış nedeniyle sisli havadan yararlanarak Türkiye\'ye sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 silah arkadaşının da şehit düştüğü ve şehit düşen arkadaşlarının fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştığı belirtildi. 

Görüntü Dökümü
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- Şehit eşinin baba evi önündeki ambulanstan görüntü
- Evin önündeki kalabalıktan görüntü
- Evden yükselen ağıtlar
- Fenalık geçirip ambulansa alınan yakınıdan görüntü
- Genel ve detay görüntüler

Süre: 01\'34\" Boyut: 90 MB
Haber - Kamera: Akif ÖZDEMİR-Mithat ÜNAL/ADANA-ANAMUR (Mersin), (DHA)
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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