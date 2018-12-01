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DHA YURT - ADANA'DA YAKALANAN FETÖ ŞÜPHELİLERİ, ŞANLIURFA'YA GÖNDERİLDİ

ADANA'da FETÖ/PDY'nın gaybubet evinde saklanırken yakalanan örgütün sözde Şanlıurfa eski il imamı O

01 Aralık 2018 08:11

ADANA\'da FETÖ/PDY\'nın gaybubet evinde saklanırken yakalanan örgütün sözde Şanlıurfa eski il imamı O.N.K ile aynı suçtan aranan eşi P.E.K., Şanlıurfa\'ya gönderildi.
FETÖ/PDY\'nın gaybubet evlerinin tespitine yönelik il genelinde yapılan çalışmalarda istihbarat birimleri ile Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir eve, dün baskın yapıldı. Örgütün gaybubet evinde yapılan aramada, \"FETÖ/PDY terör örgütü yöneticiliği yapmak\" suçundan Şanlıurfa 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nce hakkında yakalama kararı bulunan O.N.K. ile aynı suçtan aranan eşi P.E.K., yakalandı. Gözaltına alınan kişilerden O.N.K.\'nın 2011 ile 2014 yılları arasında örgütün sözde Şanlıurfa il imamı olduğu ve gizli haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edildi. Adana\'da işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Adli tıp biriminin dış görüntüsü
- Adli tıp biriminin tabelası
- Şüpheli O.N.K. ve eşi P.E.K.\'nin adli tıp birimine getirilmeleri
- Sağlık kontrolünün ardından şüphelilerin polis araçlarına bindirilmesi
SÜRE: 00\'52\" - BOYUT: 97,4 MB
Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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