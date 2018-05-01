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DHA YURT - Adana'da termometreler 40 dereceyi gösterdi

Adana'da parklardaki termometreler, 40 derece sıcaklığı gösterdi

01 Mayıs 2018 15:20

Adana\'da parklardaki termometreler, 40 derece sıcaklığı gösterdi.
Kent merkezinde gölgede hava sıcaklığı 33 derece olarak ölçülürken, yüksek nem oranıyla birlikte hissedilen sıcaklığın oldukça yükseldiği kentte, dışarıya çıkanlar serin ve gölge yerleri tercih etti. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tatilini fırsat bilen vatandaşlar, Atatürk Parkı\'nda ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı. Bazı kişiler, serinlik için süs havuzundaki suda el, yüz ve başını yıkadı. 

Görüntü Dökümü:
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- Gölgede oturan vatandaşlar
- Muhabir Yusuf Baştuğ anons
- Güneş görüntüsü
- Serinleyen Güvercinlerin görüntüsü
- Yüzünü havuzda yıkayan vatandaş

SÜRE:  01:24     BOYUT: 85,7 MB
HaberYusuf BAŞTUĞ-Kamera:Eser PAZARBAŞI / ADANA, (DHA)
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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