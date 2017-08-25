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DHA YURT - Adana'da Suriyeli çocuk dilenci operasyonu

ADANA'da kavşaklarda ve kalabalık caddelerde dilendirilen Suriyeli çocuklar ve ailelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 64 kişi gözaltına alındı

25 Ağustos 2017 11:05

ADANA\'da kavşaklarda ve kalabalık caddelerde dilendirilen Suriyeli çocuklar ve ailelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 64 kişi gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde dilendirilen ve kendilerinde onlarca kaydı bulunan Suriyeli çocukların evlerine sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenledi. Asayiş ve Terörle Mücadele şubelerinin de destek verdiği baskında, 10 adreste arama yapan ekipler, dilencilik yapan 8 Suriyeli aileyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 8 aileden çoğunluğu çocuk 64 kişi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi. 8 Suriyeli ailenin, Göç İdaresi Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin tamamlanmasının ardından Osmaniye\'nin Düziçi İlçesi\'ndeki mülteci kampına yerleştirileceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Adli tıp biriminin dış görüntüsü
- Polis aracından inen Suriyeli alilelerin sağlık kontrolüne girmesi
- Polis minibüsünün camından bakan Suriyeli çocuklar
- Kucaklarında ve ellerinde çocuklarıyla yürüyen Suriyeliler
- Genel ve detay görüntüler
Süre: 02\'41\" - Boyut: 164 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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