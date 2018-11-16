T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT - ADANA'DA HASTANE OTOPARKINDA SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

ADANA Şehir Hastanesi’nin otoparkında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Ozan Büyükgöçer öldü, Ahmet Büyükgöçer ve İsmail İcesu ise yaralandı

16 Kasım 2018 04:01

ADANA Şehir Hastanesi’nin otoparkında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Ozan Büyükgöçer öldü, Ahmet Büyükgöçer ve İsmail İcesu ise yaralandı.
Olay, saat 21.15 sıralarında merkez Yüreğir ilçesindeki Adana Şehir Hastanesi otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, husumetli iki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüşünce çatışma çıktı. Tabancaların ateşlendiği kavgada Ozan Büyükgöçer, Ahmet Büyükgöçer ve İsmail İncesu yaralanırken, şüpheliler olay yerinden otomobil ile kaçtı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye taşınan yaralılardan Ozan Büyükgöçer, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Durumları ağır olan diğer yaralılar ise ameliyata alınırken, polis ekipleri hastane otoparkında geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde yapılan incelemede farklı noktalarda 21 adet boş kovan bulundu. Polis, isimleri henüz öğrenilemeyen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
- Olay yerinden görüntü
- Ölen Ozan Büyükgöçer ile yaralı babası Ahmet Büyükgöçer\'in aracından görüntü
- Hastanenin dış görüntüsü
- Olay yerindeki polislerden görüntü
- Kurşun isabet eden otomobilden görüntü
- Yerdeki boş kovanlardan görüntü
- Genel ve detay görüntüler
(EK)
-Cep telefonundan olay anı görüntüsü + silah sesleri
Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)
**GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ADANAHastanesininOzan BüyükgöçerAhmet BüyükgöçerOlayYüreğirAdanaHastanesiTabancalarınOzan Büyükgöçer Ahmet BüyükgöçerSağlıkDurumlarıPolisGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ OlayHastaneninKurşunYerdekiGenel
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24