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DHA YURT - Aç kurtlar köye indi, köpeklere saldırdı

ARDAHAN'ın merkez Akyaka köyüne inen kurt sürüsü annesinin yanındaki yavru köpeği telefe etti

05 Ocak 2018 15:36

ARDAHAN\'ın merkez Akyaka köyüne inen kurt sürüsü annesinin yanındaki yavru köpeği telefe etti.
Bugün 02.56 sıralarında kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Akyaka köyündeki Vedat Özgür\'e ait büyükbaş hayvan çiftliğine kadar gelen kurt sürüsü, çiftlikte anne ve yavru köpeğe saldırdı. Yavrusunu kurtlardan korumak için büyük bir uğraş veren anne köpek, kurtların sayıca fazla olması nedeniyle çaresiz kaldı. Kurtlar yavru köpeği ortalarına alarak parçalarken anne köpek onları bir süre uzaktan izledikten sonra gitti.
Kurtların bu saldırısı güvenlik kamera görüntüleri tarafından kaydedildi. Çiftlik sahibi Vedat Özgür, \"Görüntüleri izlerken çok üzüldük\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Güvenlik kamerasına yansıyan kurtların saldırı anı

Haber: Deniz BAŞLI / ARDAHAN, (DHA)

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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