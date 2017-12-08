DHA YURT - 8 ARALIK 2017 YURTHABER TAKİP GÜNDEMİ 

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Bahçeli, Antalya'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 8-10 Aralık tarihlerinde düzenlenecek belediye başkanları buluşması için saat 20

08 Aralık 2017 11:14

Bahçeli, Antalya\'da
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 8-10 Aralık tarihlerinde düzenlenecek belediye başkanları buluşması için saat 20.00\'de Antalya\'ya gelecek. Döşemealtı ilçesinde düzenlenecek karşılama töreninin ardından Bahçeli, konaklayacağı otele geçecek. 
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Meral Akşener, Şırnak\'ta
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenir, uçakla Diyarbakır\'da geldikten sonra karayolu ile Şırnak\'ın Cizre ilçesi ve Şırnak merkezde esnafı ziyaret edecek. 
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Bakan Eroğlu, Afyonkarahisar\'da
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar\'da çeşitli programlara katılacak.
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Bakan Kaya, Kilis\'te
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Kilis\'te valilik, belediye, Suriyelilerin barındığı kamp ve esnafı ziyaret edip, İl Değerlendirme Toplantısı\'na katılacak.
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Bakanlar Fakıbaba ile Arslan, Ardahan\'da
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ardahan\'da cuma namazı sonrası esnafı ziyaret ederek STK\'larla düzenlenecek olan toplantıya katılacak.
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