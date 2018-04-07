DHA YURT - 7 NİSAN 2018 YURT HABER TAKİP GÜNDEMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın ve Denizli\'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 13.00\'te AK Parti il kongresine katılmak üzere Aydın\'a gelecek, Önce Atatürk Spor Salonu önünde toplanan halka, ardından salonda partililere seslenecek Erdoğan, saat 16.00\'da, Denizli\'ye geçecek. Erdoğan, Hasan Güngör Spor Salonu\'nda yapılacak AK Parti il kongresine katılacak, ardından saat 19.00\'da, EGS Kongre ve Kültür Merkezi\'nde, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan\'ın hakim olan kızı Esra Zolan ile Abdullah Tok\'un nikah törenine katılacak.

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CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Çorum\'da

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum\'a gelerek saat 11.00\'de Hürriyet Meydanı\'nda düzenlenecek Şeker Mitingi\'nde konuşacak.

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Eskişehir\'de öldürülen 3 kişi memleketlerinde toprağa verilecek

Eskişehir\'de üniversite kampüsünde araştırma görevlisi Volkan Bayar tarafından tabancayla ile öldürülen Dekan Yardımcısı Dr. Mikail Yalçın ve araştırma görevlisi Yasir Armağan\'ın cenazeleri Tokat\'ta, araştırma görevlisi Serdar Çağlak\'ın cenazesi ise Kayseri\'de toprağa verilecek.

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\'Kaynanalar\' dizisinin \'Tijen\'i Sevda Aydan toprağa verilecek

Bir dönem ilgiyle izlenen \'Kaynanalar\' isimli televizyon dizisinde canlandırdığı \'Tijen\' karakteriyle tanınan ve dün yaşamını yitiren oyuncu, ressam ve opera sanatçısı Sevda Aydan, bugün öğlende İzmir Alsancak Hocazade Camii\'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Alaçatı\'da toprağa verilecek.

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Bakan Tüfenkci, Malatya\'da

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya\'da partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katılacak.

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Maliye Bakanı Ağbal, Bayburt\'ta

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bayburt\'ta Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifini ziyaret edecek, Demirözü ilçesinde toplu açılış törenine katılacak.

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Meral Akşener, Alpullu\'da

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, özelleştirme kapsamına alınan Kırklareli\'nin Babaeski ilçesindeki Alpullu Şeker Fabrikası önünde partisinin düzenleyeceği mitinge katılacak.

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Solo Türk Kayseri\'de gösteri yapacak

Türk Hava Kuvvetleri\'nin gösteri ekibi Solo Türk, Erciyes Üniversitesi kampus alanının üstünde saat 15.30\'da gösteri yapacak.

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Portakal Çiçeği Karnavalı\'nda kortej geçişi

Türkiye\'nin ilk ve tek sokak karnavalı olan ve 5 yılda dünyanın sayılı karnavalları arasına girmeyi başaran \'Nisan\'da Adana\'da-Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı\'nın etkinlikleri devam ediyor. Portakal Çiçeği Karnavalı\'nın simgesi durumundaki kortej geçişi bu yıl 7 Nisan\'da saat 17.00\'de Merkez Park\'ta gerçekleştirilecek.

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\'Zeytin Dalı Harekatı\'nda 78\'inci gün

TSK ve ÖSO unsurları tarafından Suriye\'nin Afrin bölgesindeki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda 78\'inci güne girildi.

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