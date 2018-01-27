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DHA YURT - 550 KİLOMETREDEN SINIRDAKİ ASKERE TOKAT ÇÖREĞİ

Tokat'ta yaşayan 7 genç Zeytin Dalı Harekâtı'nda görev yapan askerlere, yöresel ürünler getirmek amacıyla dün gece yola çıktı

27 Ocak 2018 16:30

Tokat\'ta yaşayan 7 genç Zeytin Dalı Harekâtı\'nda görev yapan askerlere, yöresel ürünler getirmek amacıyla dün gece yola çıktı. 550 kilometre yol kat ederek sabah saatlerinde Hatay\'a ulaşan gençler daha sonra bölgede görev yapan askerlerin bulunduğu bir noktaya gitti. Burada askerlere yanlarında getirdikleri Tokat çöreği, Tokat Zile Pekmezi ve meyve suyu ikramında bulunan gençler, askerlere görevlerinde başarılar diledi, dua etti.

GörüntüDökümü
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-Gençlerin görüntüsü
-Askerlerden görüntü
-tanklardan görüntü
-Gençlerin askerlere tokat çöreği ikram etmesi
-detaylar

Haber: Mustafa TURAPOĞLU / HATAY (DHA) 

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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