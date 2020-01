DHA YURT - 5 bin kişilik aşiret düğününde gelin altınları taşıyamadı

HAKKARİ’de, Goyi aşiretinin ileri gelenlerinden işadamı Mehmet Seven’in oğlu Özgür Seven ile Kırıkkaleli Öğretmen Başak Sözdinler çiftinin düğün töreninde davetliler, gelin ve damada takı takmak için sıraya girdi. Aşiret düğününde siyasetçiler, kurum amirleri ve bölgedeki aşiretlerin önde gelen isimleri halay çekti.

Şırnak’ın Uludere ilçesi’nin Goyi aşiretinin ileri gelenlerinden Hakkari’ye yerleşik işadamı Mehmet Seven’in oğlu Özgür Seven ile Kırıkkaleli öğretmen Başak Sözdinler için Hakkari’nin Bay Köyü’nde 2 gün 2 gece süren bir düğün töreni yapıldı. 2011 yılında tanıştığı 30 yaşındaki öğretmen Başak Özdilek ile hayatını birleştiren Hakkarili Özgür Seven’in düğün töreni Kuzey Irak, Van, Hakkari ve Şırnak\'tan aralarında siyasetçi, kurum amirleri ve aşiretlerin ileri gelen bir çok önemli ismi buluşturdu.

5 BİN DAVETLİ

Bay Köyü\'nde gerçekleştirilen düğün törenine AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, Kuzey Irak Bölgesel Yönetim Başkanı Mesut Barzani\'nin isteği üzerine gelen Azad Goyi, Hakkari eski Milletvekilleri Abdulmattalip Özbek, Fehmi Öztunç, Durankaya Beldesi Belediye Başkanı Fatih Keskin, CHP Hakkari il Başkanı Aytekin Karahanlı, MHP Hakkari il Başkanı Fatih Özbek, İl Özel İdaresi Genel Sektereti Osman Kızılban, Vedaş Hakkari Müdürü İsmail Özdemir, Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürü Reşit Güldal, Korucular Derneği Başkanı Sadi Özatak,Pinyanişi aşiretinin ileri gelenlerinden Orhan Pirozbeyoğlu, İşadamı ismet ölmez,’in yanı sıra Şırnak, Uludere, Hakkari, Van ve Kuzey Irak’tan yaklaşık 5 bin davetli katıldı.

Düğün alanında kayınpeder Mehmet Seven ve yakınları tarafından karşılanan davetliler, yerel sanatçıların kemençe eşliğinde söylediği Kürtçe şarkılarla halay çekti. Düğüne katılan davetlilere kavurma, pilav ve cacık ikram edildi.

GELİN ALTINLARI TAŞIYAMADI

Günün sonundaki takı töreninde ise davetliler, öğretmen gelin Başak Sözdinler ile damat Özgür Seven’e takı takmak için birbiriyle yarıştı. Gelin altınları taşımakta zorlandı. Kırıkkaleli Öğretmen Sözbilen’e onlarca bilezik, cumhuriyet altını, bileklik, kemer ve kolye takıldı.

BARZANİ\'NİN TEMSİLCİSİ: GÜZEL GÜNLER BEKLİYOR BİZİ

Düğün’e katılan Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani\'nin aşiretlerden sorumlu olduğu belirtilen Azad Goyi, Kürdistan Bölgesi Yönetimi adına Hakkari’deki bir düğüne katılmaktan gurur duyduklarını belirterek şöyle dedi: \"İnşallah gençlerimiz hep böyle mutlu olurlar. Biz de bölge halkımızla iyi gününde de, kötü gününde de birlikte olmak istiyoruz. 25 Eylül sonunda da inşallah referandum sonuçlarından sonra biz de böyle bir kutlama yapmayı düşünüyoruz. İnşallah güzel günler bekliyor bizi. Kuzey Irak Bölgesel yönetimi Başkanı sayın Mesut Barzaninin de bölge halkımıza selamlarını buradan iletiyorum.ö

Goyi aşiretinin ileri geleni damadın babası Mehmet Seven ise, oğlunun mutlu gününde kendisini yalnız bırakmayan bütün davetlilere teşekkür etti.

