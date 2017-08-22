DHA YURT - 3 kişinin öldüğü kazada, otomobillerin çarpışma anı görüntüleri ortaya çıktı

DİYARBAKIR-Mardin karayolunda, dün iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu, 3 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı trafik kazasına ait, görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde 2 otomobilin çarpışma anı saniye saniye görülüyor.

Diyarbakır-Mardin karayolu 17\'nci kilometrede seyir halindeki Bülent Ay yönetimindeki 21 TB 304 plakalı araçla, karşı yönden gelen Şehmuz Koşan yönetimindeki 21 TD 100 plakalı otomobil çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan, Şehmus Koşan, Mehmet Şerif Çiftçi ile Orhan Akgül, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmiş, Bülent Ay ise yaralanmıştı. Kazadan yaralı olarak kurtulan Bülent Ay\'ın tedavisi ise sürüyor.

Otomobillerin kafa kafaya çarpışması anı, yakınlarında bulunan bir akaryakıt istasyonuna ait güvenlik kemarasından, saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobillerin çarpışması ve sonraki gelişmeler, detaylı olarak görülüyor.

Görüntü Dökümü

Otomobillerin kafa kafaya çarpışması

Olay yerine gelen vatandaşlar

Ekiplerin olay yerine gelmesi

Ambulansların olay yerine gelmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:DİYARBAKIR, (DHA)-

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