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DHA YURT - 3 KAMYON.... BİRİ EMNİYET ŞERİDİNDE TEDBİRSİZ BEKLEDİ, DİĞERİ KAZAYI SON ANDA ATLATTI,  BİR DİĞERİ İSE O ANLARI KAYDETTİ

OTOYALDA tünel çıkışında, güvenlik önlemleri almaksızın emniyet şeridinde beklemede olan kamyonu son anda fark eden bir başka kamyoncunun, direksiyonu sola kırarak kazayı önlemesi ancak kendi kamyonunun da devrilmesine ramak kala yola tutunabilmesi bir ba

08 Mayıs 2018 16:00

OTOYALDA tünel çıkışında, güvenlik önlemleri almaksızın emniyet şeridinde beklemede olan kamyonu son anda fark eden bir başka kamyoncunun, direksiyonu sola kırarak kazayı önlemesi ancak kendi kamyonunun da devrilmesine ramak kala yola tutunabilmesi bir başka kamyoncu tarafından an be an kaydedildi.

SON HAMLE İLE BÜYÜK BİR KAZA ÖNLENDİ

Olay Kocaeli\'nde İzmit ilçesinde bulunan Korutepe Tüneli çıkışı, İstanbul istikametinde meydana geldi. Tünel çıkışında yol güvenliği almayan, dörtleri de yanmayan kamyonu son anda fark eden bir kamyoncu, anlık bir manevra ile duran kamyona çarpmaktan kurtuldu. Üzeri yüklü olan kamyonun sürücüsü, devrilmek ve hemen solundaki kamyona çarpmak üzereyken kamyonu güçlükle yolda tutabildi. Ramakla büyük bir kazadan dönüldüğü o anlar ise yine bir başka kamyoncu tarafından cep telefonuna an be an kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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////Amatör kamera görüntüsü
Kazadan kurtulma anının yavaşlatılmış görüntüsü
Olayın görüntüleri

DHA YURT

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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