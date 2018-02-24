DHA YURT - 24 ŞUBAT YURT HABER TAKİP GÜNDEMİ 

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'Zeytin Dalı Harekatı'nda 36'ncı gün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesindeki PYD-YPG/PKK ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı' 36'ncı gününe girdi

24 Şubat 2018 11:35

\'Zeytin Dalı Harekatı\'nda 36\'ncı gün
Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin bölgesindeki PYD-YPG/PKK ve DEAŞ\'lı teröristlere yönelik yürüttüğü \'Zeytin Dalı Harekatı\' 36\'ncı gününe girdi. Gelişmeler, Hatay ve Kilis\'ten takip ediliyor. 
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş ve Osmaniye\'de
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 12.30\'da Kahramanmaraş\'ta, saat 15.00\'te de Osmaniye\'de, AK Parti\'nin il kongrelerine katılacak, halka ve partililere hitap edecek. 
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Başbakan Yıldırım, Malatya ve Kayseri\'de
Başbakan Binali Yıldırım, Malatya\'da AK Parti\'nin il kongresinde konuştuktan sonra Kayseri\'ye geçecek, saat 16.00\'da Kadir Has Kongre Merkezi\'ndeki AK Parti il kongresine katılacak. Kongreye Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de katılacak.
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Başbakan Yardımcısı Işık, İzmit\'te
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, İzmit\'te Trabzon Tanıtım Günleri\'ne katılacak. 
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Bakan Çavuşoğlu, Antalya\'da
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya\'da \'Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası\', \'Hobi Bahçeleri\' ve \'Şehit Dr. Atilla Nizam Sağlık ve Aile Bakım Merkezi\' açılışlarına katılacak. 
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Bakan Zeybekci, Denizli\'de
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli İhracatçılar Birliği\'nin \'hazır giyim ve konfeksiyon\' ile \'tekstil ve hammaddeleri\' sektör kurulları toplantısına katılacak.
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Bakan Bak, Rize\'de
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Rize il teşkilatı tarafından düzenlenecek Danışma Meclisi toplantısına katılacak.
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Meral Akşener, Hatay\'da
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hatay\'da il başkanlığı binasının açılışını yapacak, halka hitap edecek.
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Baro başkanları Ankara\'da toplanacak
Türkiye Barolar Birliği (TBB) kurulları ve baro başkanları, saat 11.00’de Anıtkabir’i ziyaret edecek, ardından saat 13.00’te Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’ndaki \'Barolar Türkiye’dir\' toplantısına katılacak. ================

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