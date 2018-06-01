DHA YURT - 2 terörist fotokapana yakalanınca etkisiz hale getirildi

Giresun\'un Güce ilçesi kırsalında PKK\'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Geçen yıl Ağustos ayında Trabzon\'un Maçka ilçesinde 15 yaşındaki Eren Bülbül ile Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik\'i şehit eden terörist grutan olduğu açıklanan teröristlerin fotokapana yakalanınca yerlerinin belirlendiği ortaya çıktı. PKK terör örgütünün sözde Karadeniz yapılanma sorumlusu gri listedeki \'Soreş\' kod adlı Barış Coşkun’un etkisiz hale getirildiği operasyon sonrası panikleyen bölgedeki 8 kişilik terörist grubun ise kaçmaya başladığı belirlendi.

Giresun\'da, PKK terör örgütünün sözde Karadeniz yapılanmasına yönelik arazi arama tarama faaliyetlerini aralıksız sürdüren güvenlik güçleri, 27 Nisan tarihinde fotokapana yakalanan 2 teröristin izini sürdü. PKK’lı teröristlerle Güce ilçesi kırsalında dün sıcak temas sağlandı, çatışma çıktı. Güvenlik güçlerinin ‘teslim olun’ çağrılarına ateşle karşılık veren teröristler etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin, PKK\'nın sözde Karadeniz yapılanması sorumlusu \'Sorej\' kod adlı Barış Coşkun ile ve \'Berhudan’ kod adlı teröristler olduğu belirtildi.

\'O GRUPTAN 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ\'

Trabzon\'da dün konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun\'un Güce ilçesindeki çatışmada öldürülen 2 PKK\'lı teröristin geçen yıl Ağustos ayında Trabzon\'un Maçka ilçesinde 15 yaşındaki Eren Bülbül ile Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik\'i şehit eden terörist grubundan olduklarını açıkladı. Geçen yıl 11 Ağustos\'ta Maçka İlçesi Vazelon Manastırı Mevkii\'ndeki bir evden erzak çalan PKK\'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu Astsubay Ferhat Gedik ile 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün şehit olmuştu. Yaşanan olaydan 2 ay önce Eren Bülbül\'ün sosyal medya hesabında paylaştığı ‘Biride çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın:(‘ paylaşımı yürekleri burkmuştu. Sosyal medyada en çok konuşulan ve paylaşılanlar arasına giren Eren Bülbül’ün mesajı da herkesi duygulandırdı. Bülbül\'ün Facebook hesabına yorum yapanlar da taziye dileklerini iletmişti.

BÖLGEYE TAKVİYE EKİPLER KAYDIRILDI

PKK terör örgütünün sözde Karadeniz yapılanma sorumlusu gri listedeki Soreş kod adlı Barış Coşkun’un etkisiz hale getirildiği operasyon sonrası panikleyen bölgedeki 8 kişilik terörist grubun kaçmaya başladığı belirlendi. Bölgede 3’erli gruplar halinde varlıkları bilinen teröristlerin kaçış güzergahlarını takibe alan güvenlik güçleri operasyonları yoğunlaştırdı. Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) timlerinin de katıldığı operasyonlarda zırhlı askeri araçlar ile insansız hava araçları (İHA) da kullanılarak, kırsal alanlarda bulunan yayla evleri, ormanlıklar ve dere yatakları didik didik aranıyor. Jandarmanın en seçkin birliği Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekipleri de bölgeye kaydırıldı.

PANİK TELSİZE YANSIDI

Operasyonlar sonucu bölgede sıkışan teröristlerin yaşadığı panik telsiz konuşmalarına yansıdı. Telsiz konuşmalarından yardım talebinde bulundukları tespit edilen ve zor duruma düştüğü anlaşılan terörist grubun bölgede hareket kabiliyetinin azaldığı, bölgeden çıkmak için alan aradıkları belirtildi.

ÇOŞKUYLA KARŞILANDILAR

Bu arada PKK’lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonu gerçekleştiren özel harekat birlikleri dün gece Giresun’un Güce ilçesine döndü. Vatandaşlar, Türk bayrakları eşliğinde alkış ve sloganlarla karşıladığı askerlere destek verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çatışma anları uzaktan ses kayıtları

-Askeri birlikler detayı

-Askerlerin karşılanması

Haber-Kamera: GİRESUN,(DHA)