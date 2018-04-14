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DHA YURT - 2 lastik bot içerisindeki 126 göçmen böyle yakalandı 

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ekipleri tarafından İzmir Dikili ilçesi Garip Adaları güneyinde 2 lastik bottaki 126 göçmen yakalandı

14 Nisan 2018 14:21

Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na ekipleri tarafından İzmir Dikili ilçesi Garip Adaları güneyinde 2 lastik bottaki 126 göçmen yakalandı. 
13 Nisan 2018 tarihinde saat 06.40’ta, görevli Sahil Güvenlik Helikopteri tarafından, İzmir Dikili ilçesi Garip Adaları güneyinde içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen bulunan 2 adet lastik bot tespit edildi.
Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından, bahse konu göçmen botları durdurularak içerisindeki Suriye uyruklu 126 düzensiz göçmen yakalandı.

Görüntü Dökümü
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-Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na ekiplerinin göçmenleri yakalaması 

Haber : İZMİR (DHA) 

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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