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DHA YURT - 2 katlı tarihi ahşap bina alev alev yandı

BURSA'nın Mudanya ilçesindeki 2 katlı tarihi ahşap bina, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında küle döndü

29 Aralık 2017 10:23

BURSA\'nın Mudanya ilçesindeki 2 katlı tarihi ahşap bina, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında küle döndü. Yanan binanın ev sahibine ulaşılamadığı bildirildi.
Yangın, saat 01.00 sıralarında Mudanya ilçesi Hasanbey Mahallesi Par Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı tarihi ahşap binada meydana geldi. 72 yaşındaki İbrahim Samast’a ait olduğu öğrenilen ahşap binada henğz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler binayı tamamen sararken, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri 7 araç ile yangına müdahale ederek alevlerin çevre binalara sıçramasını önledi. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın tamamen söndürülürken, bina enkaz haline geldi.
EV SAHİBİNDEN HABER ALINAMIYOR
İbrahim Samast’ın İstanbul’da yaşadığı ara sıra Mudanya’ya gelerek bu evde kaldığı öğrenilirken, akşam saatlerinde yakınlarına Mudanya’ya geldiğini ve \"Belediyede işlerim var bu akşam burada kalacağım\" dediği belirtildi. Daha sonra Samast’tan haber alamayan yakınları, yaşlı adamın yanan binanın içinde olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. İtfaiye ekiplerinin yangınla ilgili incelemeleri devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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(CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ)
-Yangının alevli görüntüsü
(AKTÜEL)
-İtfaiye ekipleri müdahale etmesi
-Dozerin enkazı kaldırması
-Detaylar
SÜRE: 2 DK 40 SN - BOYUT: 162 MB
Haber-Kamera: Mehmet İNAN / BURSA,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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