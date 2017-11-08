DHA YURT - 15 yumurta için 15 bin lira ceza yargıdan döndü

İZMİR\'in Foça İlçesine bağlı Gerenköy\'de yaşayan ve tarlasında ürettiklerini satarak geçimini sağlamaya çalışan 65 yaşındaki Mümin Ihlamur\'a pazarda damgasız yumurta sattığı gerekçesiyle kesilen 15 bin TL\'lik para cezasını, Foça Sulh Ceza Hakimliği iptal etti.

Foça\'nın kırsal Gerenköy Mahallesi\'nde çiftçilik yapan Mümin Ihlamur, 2015 yılı Mayıs ayında, kümesindeki 30 yumurtayı satmak için Foça Pazarı\'na götürdü. Yumurtalardan 15\'ini satıp, diğer 15\'ini de tezgahının yan tarafına koyarak, sipariş verip almaya gelecek kişiyi beklemeye başladı. Bu sırada denetime gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, Ihlamur\'un sattığı yumurtaların kabuğunda, işletme numarası, kümes numarası ve yumurtlama tarihi ibarelerinin yer aldığı damganın bulunmadığını belirledi. İddiaya göre,ekipler, Ihlamur\'u uyarıp, söz konusu damgayı temin etmesi için 30 gün süre verdi. Ancak, bir daha kendisini ne görmeye, ne de denetlemeye gelen olmadığını ileri süren Ihlamur, aradan geçen 2 yıl 4 aylık sürenin ardından geçen 11 Eylül\'de gelen tebligatla, 15 bin liralık para cezası kesildiğini öğrenince şoke oldu. Ihlamur, avukatı Aycan Güler aracılığı ile Foça Sulh Ceza Hakimliği\'ne başvurup, cezaya itiraz etti.

MAHKEME CEZAYI İPTAL ETTİ

Bugün görülen davanın ikinci duruşmasında Foça Sulh Ceza Hakimliği, Ihlamur\'ın itirazını haklı bulup, verilen cezanın iptaline karar verdi. Mahkeme ayrıntısını gerekçeli kararda açıklamak üzere verdiği kararında, \"Başvurunun kabulü ile Foça İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü\'nün 22.08.2017 tarih ve 35-2017-08-06 sayılı idari yaptırım kararının iptaline, itiraz yolu açık olmak üzere karar verilmiştir\" dedi.

\"ADALET YERİNİ BULDU\"

Evinin ihtiyacı için tavuk beslediğini, zaman zaman biriken ihtiyaç fazlası yumurtaları ise çoğunlukla kendisini tanıyıp talepte bulunanlara sattığını belirten ve gelen cezayla şok olduğunu anlatan Mümin Ihlamur adaletin yerini bulduğunu söyledi. Ihlamur, \"2015 yılında tezgah açtığım Foça Pazarı\'na tanıdıklarımın isteği üzerine ihtiyacımın fazlası olarak götürdüğüm 15 yumurta için 15 bin lira ceza gelince benle beraber tüm köy halkı şoke oldu. Bu cezadan sonra herkes \'Boşuna beslemeyelim, tavuklarımızı köy meydanında keselim\' demeye başladı. Mahkemeye itiraz ettiğimizi ve adaletin yerini bulacağını söyleyerek arkadaşlarımızı durdurduk. Aslında umudum yoktu. \'Cezadan dönülmez\' diyenler oldu. Ümitlerim tükeniyordu. Bu karar benimle beraber yüzlerce hemşehrimi de rahatlattı. Hak yerini buldu. Varolsun adalet. Sağolsun adaletli kararlarıyla sayın hakimlerimiz\" dedi.

KARARI TAVUKLARIYLA KUTLADI

15 bin lira cezanın kendisi için çok büyük bir rakam olduğunu, verilen iptal kararıyla hem kendisinin hemde ihtiyaç fazlası yumurta üretimi olmasın diye kesilecek tavuklarının bayram ettiğini vurgulayan Ihlamur, sevincini olara buğday atıp, besleyerek paylaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Tavuk kümesi ve köyden genel görüntü.

-Mümin Ihlamur ile röp.

-Ihlamur\'un tavuklarına yem atarak sevincini paylaşması

Haber-Kamera: Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), (DHA)