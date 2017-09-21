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DHA YUR:ANTALYA'DA KAZA: 4 ÖLÜ

 ANTALYA'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi öldü

21 Eylül 2017 13:40

 ANTALYA\'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi öldü.
Kaza, Kepez İlçesi Gazi Bulvarı Düden Kavşağı\'nda saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Hal Kavşağı\'ndan Düden Kavşağı yönüne giden sürücüsünün kimliği henüz tespit edilmeyen 06 HP 350 plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Refüje çarpan otomobil karşı şeride geçerek, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 07 T 2789 plakalı taksiyle çarpıştı. Kazada taksi sürücüsü ile diğer araçtaki İsmet Pehlivan, Ali Gazi ve Tayfur Dikmen öldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, 4 kişinin cesetleri Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi.


SÜRÜCÜLERİN İSİMLERİ BELİRLENDİ

Antalya\'da Kepez İlçesi Gazi Bulvarı Düden Kavşağı\'nda 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasında sürücülerin kimlikleri belirlendi. Kazada ölen 06 HP 350 plakalı otomobilin sürücüsünün İsmet Pehlivan, 07 T 2789 plakalı taksinin şoförünün ise Nurettin Şekerci olduğu tespit edildi. Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu\'ndaki incelemeden sonra sürücüler Pehlivan ve Şekerci ile ölen Ali Gazi ve Tayfur Dikmen\'in cenazeleri toprağa verilmek üzere yakınları tarafından morgdan alındı.


Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)-

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