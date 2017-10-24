DHA YUR-  Diyarbakır'da silahlı saldırıda yaralanan uzman onbaşı hastanede şehit oldu 

Diyarbakır Valiliği, uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanarak Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan Jandarma Uzman Onbaşı Bilal Dicle\'nin kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

Diyarbakır Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklama şöyle; 23 Ekim 2017 Pazartesi günü saat 07.00 sıralarında mesaiye gitmek üzere evinden çıktığı esnada, Yenişehir İlçesi, Şehitlik Mahallesi, Yaradanakul Caddesi, Tekel Kooperatifi, Filiz Apt. önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır şekilde yaralanarak, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Uzman Onbaşı Bilal DİCLE, yapılan müdahaleye rağmen 24.10.2017 Salı günü saat 15.30 dolaylarında kurtarılamayarak şehit olmuştur. Olayın faili veya faillerinin yakalanması amacıyla, Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma ve güvenlik güçlerimiz tarafından başlatılan operasyonlar devam etmektedir. Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bilal Dicle’ye Allahtan rahmet kederli ailesine ve aziz milletimize başsağlığı dileriz.\"

Görüntü DÖkümü

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-Olay yerinden görüntü

-MOBESE\'ye yansıyan görüntüler

Haber: DİYARBAKIR (DHA)

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