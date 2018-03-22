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DHA YUR - Tokat'a şehit ateşi düştü

Suriye'nin Afrin kentinde arama tarama çalışması sırasında teröristlerin kaçarken tuzakladığı el yapımı bombanın patlaması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Gökhan Güllü’nün (25) acı haberi Tokat'ın Turhal ilçesindeki baba ocağına ulaştı

22 Mart 2018 19:14

Suriye\'nin Afrin kentinde arama tarama çalışması sırasında teröristlerin kaçarken tuzakladığı el yapımı bombanın patlaması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Gökhan Güllü’nün (25) acı haberi Tokat\'ın Turhal ilçesindeki baba ocağına ulaştı.
Afrin’de Hacıhasanlı bölgesinde arazi arama tarama faaliyetleri sırasında, teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 3 askerden biri olan Piyade Sözleşmeli Er Gökhan Güllü’nün acı haberi memleketi Turhal\'daki baba ocağına ulaştı. Acı haber Celal Mahallesinde oturan anne Naciye ve baba Şahin Güllü’ye İlçe Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer, Belediye Başkan yardımcısı Yusuf Geniş ve askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alan aile fertleri ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Bekar olan şehit Güllü’nün ailenin iki çocuğundan en küçüğü olduğu, izinli olarak geldiği memleketinden 3 gün önce tekrar Afrin’e gittiği öğrenildi. Haberin duyulmasının ardından çok sayıda vatandaş başsağlığı için şehidin evine akın etti. Şehidin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.
Şehidin 20 gün önce sosyal medya hesabından \'Suriye Afrin’den Selamın Aleyküm\' diyerek bir paylaşımda bulunduğu görüldü.

Görüntü Dökümü:
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-Şehidin evinin görüntüsü
-Sokağa asılan bayraklar
-Şehidin fotoğrafları

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TURHAL(Tokat), (DHA)
 

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