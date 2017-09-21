DHA; YOĞUN BAKIMDA HASTAYA SİGARA VERİP DALGA GEÇTİLER

O GÖRÜNTÜLERE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adapazarı\'nda özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören yaşlı bir hastaya sigara vererek dalga geçen hemşireler, bu anları videoya çekerek görüntüledi. Görüntüleri sosyal medyada paylaşılan ve tepki çeken olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı

Olay, Adapazarı\'nda özel bir hastaneden meydana geldi. Yoğun bakım ünitesinde yatan yaşlı bir erkek hastaya sigara veren hemşireler dalga geçerken bir yanda da cep telefonu ile görüntü çektiler. Önce sigarayı hastaya veren hemşireler daha sonra sigarayı alıp gülüşürken daha sonra tekrar sigara ve çakmak veriyor. Ardından yeniden sigara ve çakmağı alan hemşiler kahkahalar atıyor. Sigarayı yakmak isteyen yaşlı hasta elinden sigara ve çakmak alınınca öfkeleniyor. Hastayla dalga geçmeyi sürdüren hemşireler \"Aaa çakmak ver amcama, az ver bakayım ne yapacak ya, ağzına sokacak kızım bir tane ver bakayım ne yapacak. Ben vereceğim sana bir dal. Sen sigara içiyor muydun? Ver kız ver, verelim bir dal al çakmak da al. Hemen sokuyor ağzına. Ağzına koy önce.\" diye dalga geçtiler.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; Sakarya\'da özel bir hastanenin yoğun bakımında kaydedilen (Hastaya sigara içirilmesi) görüntüler üzerine, İl Sağlık Müdürlüğünce soruşturma başlatıldığı bildirildi

Görüntü Dökümü

-Hemşirelerin gülüşerek sigara vermeleri

-Daha sonra verdikleri sigarayı almaları

-Tekrar sigara ve çakmak verip geri almaları ve kahkaları

Faruk KIYAK/ADAPAZARI(Sakarya)(DHA)-