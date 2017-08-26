DHA yazmıştı aynen uygulanıyor işte Güreşte değişen yeni kurallar 

Güreşte eskiye dönüş başladı

Dünya Şampiyonaları\'nda sıklet sayısı 8\'den 10 çıkarıldı

İSTANBUL,(DHA)

Dünya Güreş Birliği (UWW) 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarının sıkletlerini belirledi. Buna göre Serbest stilde sıkletler değişmezken Grekoromen ve Kadınlar branşında sıkletler değişti.

UWW tarafından alınan karar doğrultusunda Olimpiyat Oyunlarında sıklet sayısı değişmezken, Dünya Şampiyonaları\'nda 8\'den 10 sıklete çıkarıldı. Ayrıca güreşe 2 günlü yarışma biçimi getirildi.

Dünya Güreş Şampiyonası Fransa\'nın başkenti Paris\'te devam ederken UWW güreşle ilgili yeni kararlar aldı. Alınan kararlar doğrultusunda yeni sıkletlerden Avrupa ve Dünya Şampiyonalarındaki sıklet sayılarının artışına, iki günlü tartıdan Kalifikasyonlara ve Olimpiyata sporcu seçmelerine kadar birçok değişiklikler getirildi. Yapılan değişiklilere bakıldığında güreşteki eski kuralların tekrar getirilmeye çalışıldığı gözlemlendi.

UWW tarafından getirilen değişiklikler şöyle:

GÜREŞTE SIKLETLER DEĞİŞTİ

Dünya Güreş Birliği tarafından alınan kararda Olimpiyat sıkletlerinde kilo değişiklikleri yapıldı. Yeni sıkletler şu şekilde;

Serbest-57, 65, 74, 86, 97 ve 125

Kadınlar-50, 53, 57, 62, 68 ve 76

Grekoromen-60, 67, 77, 87, 97 ve 130

DÜNYA ŞAMPİYONASINDA SIKLET SAYISI ARTIRILDI

Dünya Şampiyonası\'nda sıklet sayıları 8\'den 10 çıkarıldı. Yeni sıkletler şu şekilde;

Serbest-57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97 ve 125

Kadınlar-50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72 ve 76

Grekoromen-55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97 ve 130

OLİMPİYAT SEÇMELERİ YENİLENDİ

UWW Olimpiyata gidecek sporcuları belirleyen Dünya Şampiyonası ile Kalifikasyon turnuvalarından gelecek sporcu sayılarını belirledi. Buna göre Dünya Şampiyonasında 1, 2, 3, 3 ve 5, 5. olanlar, Kıta kalifikasyonlarında birinci ve ikinci olanlar, Dünya Kalifikasyonlarında birinci olanlar Olimpiyata katılabilecek.

GÜREŞE 2 GÜNLÜ YARIŞMA BİÇİMİ GELDİ

Geçtiğimiz aylarda U23 Avrupa Şampiyonasında denemesi yapılan 2 günlük yarışma biçimi 2018 Ocak ayından itibaren tüm organizasyonlarda hayata geçirilecek. Böylece sporcu eleme, çeyrek ve yarı final maçlarını birinci gün, üçüncülük ile final maçlarını ise ikinci gün yapacak. Ayrıca sporcu iki gün boyunca da tartılacak. Bu konuda UWW sporcuların sağlığıyla ilgili olarak ise 2019 yılına kadar artı 2 kilogram tölerans tanınacağını belirtti.

