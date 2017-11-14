DHA: TÜRK KONSOLOSU VE AFAD EKİBİ DEPREMDE ZARAR GÖREN DERBENDİHAN BARAJINDA İNCELEMELERDE BULUNDU

IRAK\'ın Süleymaniye kenti güneyinde önceki gece meydana gelen ve yaklaşık 400 kişinin ölümü ile sonuçlanan 7.2 büyüklüğündeki depremin hasar verdiği yerlerin başında Derbendihan barajı ve ilçesi yer aldı. Repremden sonra bölgeyşe ilk yardım ve kurtarma ekiplerini gönderen Türkiye\'nin Erbil Başkonsolosu Akif İnam ve AFAD ekipleri baraj ve ilçede incelemelerde bulundu. Deprem ile birlmikte dağdan kopan kayaların baraj gövdesi üzerindeki yapılara zarar verdiği gözlenirken, baraj gvdesi ve çevresinde dev çatlakların oluştuğu gözlendi. Kuzey Irak\'ıın Süleymaniyi kentinin güneyinde önceki gece meydana gelen deprem ile birlikte bölgeye ilk yardım ve kurtarma ekibi gönderen Türkiye\'nin Erbil Başkonsolosu Akif İnam, ADAF ekipleri ile birlikte depremin vurduğu Derbendihan ilçesinde incelemelerde bulundu. Burada konuşan Başkonsolos İnam, depremden en çok etkilenen yerlerden birinin Derbendihan olduğunu öğrendiklerini belirtirek, \"Dolayısıyla AFAD ekibi başkanı ile buraya gelerek durum tespiti yapıyoruz. Tespite göre, elimizden gelen yardımı yapmaya çalışacağız. AFAD başkanı gelirken bazı destek malzemelerini de beraberinde getirdi zaten. İşte çadır, battaniye arama kurtarma çalışmalarında değerlendirme yapabilecek uzman ekibimiz de burda. Bizim yapmaya çaülıştığımız burda yetkililerle birlikte durumu tespiti yapmak ve buna göre hayata geçirmek. Bu da bizim dost komşu ve kardeş ülke olarak bizim vazifemiz. Bilmek için önce ihtiyaçları tespit etmek gerekiyor. Şu an ihtiyaç olduğunu düşündüğümüz bir takım malzemeleri hem AFAD hem Kızılay bölgeye getiriyor. Ayrıca muhataplarımızla yaptığımız temaslarda bazı yeni ihtiyaç malzemelerinden de haberdar oluyoruz. İşte sağlık malzemeleri, tıbbi malzemeleri olsun. Bu çerçevede imkanımız ölçüsünde destek olmaya çalışacağız. Bugünkü ziyaret esasında durum tespiti yapmak. Bunu yaptıktan sonra durum değerlendirmesi yaparak bunu hayata geçireceğiz\"dedi.

DEV KAYALAR YUVARLANDI, BARAJ ÇEVRESİNDEKİ YOLLARDA ÇATLAKLAR OLUŞTU

Irak başta olmak üzere komşu ülkeleride sarsan 7.2 büyüklüğündeki depremin Derbendihan barajında da hasara yol açtığı görüldü. Depremin etkisiyle dağlardan dopan dev kayaların baraj baraj gövdesi üzerindeki yapılara zarar verdiği, ve yollarda hasara yol açtığı gözlendi. Sarsıntı ile birlikte baraj gövdesinde hasar oluşması nedeniyle baraj çevresindeki yerleşim birimleri tahliye edilirken, baraj yerleşkesindeki yollarda dev yarıkların oluştuğu görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Barajdan genel görüntüler

-Baraj gövdesinden görüntüler

-Deprem ile baraj yolunda oluşan dev yarıklar

-Deprem ile yova yuvarlanan dev kayalar

-Depremin hasar verdiği baraj alanındaki yapıların görüntüsü

-Konsolos İnam ve AFAD ekibinin yıkılan evlerde inceleme yapması

-Konsolos\'un konuşması14

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Süleymaniye (DHA)

