DHA Trabzon Büro Şefi Murtezaoğlu, son yolculuğuna uğurlandı

TRABZON, (DHA)- TRABZON\'da tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren Doğan Haber Ajansı’nın emektar Trabzon Büro Şşefi 66 yaşındaki Turgay Murtezaoğlu\'nun cenazesi, düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Trabzon\'un duayen gazetecilerinden olan ve Doğu Karadeniz Bölgesi\'ndeki olayları yarım yüzyıla yakın süre içerisinde izleyen Turgay Murtezaoğlu için ilk tören, üyesi olduğu Trabzon Gazeteciler Cemiyeti önünde düzenlendi. Törene DHA Genel Merkezi\'nde Murahhas Üye Rıfat Akkaya, DHA İdari ve Mali İşler Yönetmeni İlhan Parçalı, Anadolu Ajansı Trabzon Bölge Müdürü Zafer Sel, Trabzon Türkiye Spor Yazarlar Derneği (TSYD) Başkanı Murat Taşkın, DHA Trabzon Bürosu çalışanları, siyasi ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ailesi ve çok sayıda meslektaşı katıldı.

Bölgede uzun yıllar gazetecilik yapan ve çektiği doğa ve hayvan fotoğraflarıyla birçok ödüle layık görülen Murtezaoğlu için düzenlen törende eşi Evşen Murtezaoğlu, yakınları ile meslektaşları da gözyaşlarına hâkim olamadı. Bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından Murtezaoğlu\'nun özgeçmişi okundu, tabutu başına karanfiller konuldu. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, çok sayıda siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri de çelenk gönderdi.

‘KOCAMAN BİR YÜREĞİ VARDI’

Törende bir konuşma yapan Trabzon TGC Başkanı Yusuf Turgut, Murtezaoğlu’nun kendisini değil mesleğini yücelten bir insan olduğunu belirterek, \"Onu Cuma gününde uğurluyoruz. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Ürettikleriyle ve yetiştirdikleriyle Trabzon basınına gerçekten damga vurdu. Cesur ve onun kocaman bir yüreği vardı. Trabzon basınına ve cemiyetimize çok emek verdi. Biz cemiyetimiz olarak bu mesleğin onurunu ayakta tutmak için her türlü fedakârlığı yapıyoruz. Başımız sağ olsun\" dedi.

‘O GERÇEK BİR GAZETECİYDİ’

Türkiye Spor Yazarlar Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi Başkanı Murat Taşkın da yarım asırdır Turgay Murtezaoğlu ile birlikte görev yaptığını dile getirerek \"Erken ayrıldı. Üzgünüz. O gerçek bir gazeteciydi. Birçok olaya fotoğraf makinesiyle şahitlik yaptı. Trabzonspor\'un şampiyonluklarının olduğu yıllardaki saha içinde fotoğraflarıyla şahitlik eden hayatta kalan ender arkadaşlarımızdan birisiydi” diye konuştu.

‘YÜREĞİ GÜZEL BİR İNSANDI’

DHA İdari ve Mali İşler Yönetmeni İlhan Parçalı ise Murtezaoğlu\'nun çok iyi bir kişiliği olduğunu anlatarak, “Ağabeyimiz koca yürekli ağabeyimiz sağlığından ödün verip, haberciliğinden asla ödün vermeyen birisiydi. Yüreği güzel bir insandı. Allah cennetine kabul ettiği kullarından eylesin çok iyi biriydi. Abim mekânın cennet olsun” ifadelerini kullandı.

Murtezaoğlu\'nun meslektaşlarının da söz aldığı törende, ikindi namazına müteakiben İskender Paşa Cami\'nde kılınan cenaze namazının ardından, Bostancı’daki aile mezarlığında toprağa verildi.

35 YILLIK GAZETECİYDİ

1951 yılında Trabzon’da doğan Murtezaoğlu, Ankara TED Kolejindeki eğitim hayatının ardından 1982 yılında Hürriyet haber Ajansı (HHA) Trabzon Bürosunda gazeteciliğe başladı. 1983 yılında Büro Şefliği görevine getirilen Murtezaoğlu, Hürriyet Haber Ajansı ile Milliyet Haber Ajansı\'nın birleşmesiyle 1999\'da kurulan Doğan Haber Ajansı\'nın (DHA) Trabzon bölge temsilciliği görevini sürdürdü. Trabzon Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Cemiyet, Türkiye Spor Yazarları Derneği, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği ve Uluslar arası Spor Yazarları Derneği (AIPS) üyesi olan Turgay Murtezaoğlu ayrıca sürekli basın kartı sahibidir.



FOTOĞRAFLI