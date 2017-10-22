DHA: SURİYE SINIRINDA ZIRHLI ARAÇ DEVRİLDİ: 8 ASKER YARALI

SURİYE sınırında devriye gezen zırhlı aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 8 asker yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Kilis\'in Suriye sınırında meydana geldi. 2’nci Hudut Tabur Komutanlığı’na bağlı Şehit Mehmet Hudut Karakolu sorumluluk bölgesindeki sınır hattında devriye gezen zırhlı araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp eğimli arazide devrildi. Kazada zırhlı araçta bulunan 8 asker, yaralandı. Yaralı askerler, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Görüntü Dökümü
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- Hastane cephe görüntüsü
- Ambulansın gelişi
- Hafif yaralı askerlerin yürüyerek hastaneye gelmesi
- Yaralı askerin tekerlikli sandalye iye taşınması
- Ambulansın gelişi yaralı askerlerin inişi
- Yaralı askerin sedye ile taşınması
- Ambulanslar
- Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)
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