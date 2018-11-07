DHA SPOR CANLI YAYIN PLANLARI...

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FENERBAHÇE 17

07 Kasım 2018 19:48

FENERBAHÇE

17.00 Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman ile Andre Ayew statta açıklamalarda bulunacak (CANLI)

17.30 Sarı lacivertli takım Anderlecht maçının hazırlıklarını tamamlayacak (CANLI)

ANDERLECHT

18.30 RSC Anderlecht Teknik Direktörü Hein Vanhaezebrouck ile bir futbolcu basın toplantısında konuşacak (CANLI)

19.00 Anderlecht, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayacak (CANLI)

BEŞİKTAŞ

21.00 Teknik direktör Şenol Güneş ile bir futbolcu Belçika’da basın toplantısı düzenleyecek (CANLI)

21.30 Siyah beyazlı ekip, Genk maçının hazırlıklarını tamamlayacak (CANLI)

 

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