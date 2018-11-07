DHA SPOR CANLI YAYIN PLANLARI...

FENERBAHÇE
17.00 Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman ile Andre Ayew statta açıklamalarda bulunacak (CANLI)
17.30 Sarı lacivertli takım Anderlecht maçının hazırlıklarını tamamlayacak (CANLI)
ANDERLECHT
18.30 RSC Anderlecht Teknik Direktörü Hein Vanhaezebrouck ile bir futbolcu basın toplantısında konuşacak (CANLI)
19.00 Anderlecht, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayacak (CANLI)
BEŞİKTAŞ
21.00 Teknik direktör Şenol Güneş ile bir futbolcu Belçika’da basın toplantısı düzenleyecek (CANLI)
21.30 Siyah beyazlı ekip, Genk maçının hazırlıklarını tamamlayacak (CANLI)