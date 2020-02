DHA SEÇİM BÜLTENİ-5

1)AK PARTİ\'Lİ BAŞKANA EVİNİN ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI

ŞIRNAK\'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinin Belediye Başkanı AK Parti\'li Cevher Benek, seçim sonuçlarını takip ettikten sonra evine gittiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Korumalarının karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada ölen ya da yaralanan olmazken, kaçan ve PKK\'lı teröristler olduğu değerlendirilen saldırganları yakalamak için bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.Uludere\'nin Hilal beldesi Belediye Başkanı Cevher Benek ve beraberindeki bir grup partili, seçim sonuçlarını takip etmek üzere parti binasında toplandı. Seçim sonuçlarının ardından Benek ve beraberindekiler, saat 02.30 sıralarında binadan çıktı. Benek, evine gittiği sırada silhalı bir grubun saldırısına uğradı. Benek\'in korumalarının anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Sayısı henüz tam belirlenemeyen saldırganlar taranlıktan faydalanıp kaçarken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Bölgede hava destekli geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.Belediye Başkanı Cevher Benek, olaydan sonra yaptığı açıklamada, saldıranların PKK\'lı teröristler olduğunu belirterek, \"Ölü ya da yaralı yok. Bölücü PKK terör örgütünü bu bölgede yıllardır başaramadığını her zamanki gibi baskı ve tehditle bu suikastı bana gerçekleştirdiler\" dedi.

2)CEZAEVİNDEKİ HDP\'Lİ LEYLA GÜVEN MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİ

HDP\'nin, Diyarbakır E Tipi Cezaevi\'nde tutukluyken aday gösterdiği Leyla Güven, Hakkari\'den milletvekili seçildi. Yaklaşık 6 aydır yargılandığı dava nedeniyle tutuklu bulunan Leyla Güven\'in avukatı Reyhan Yalçındağ Baydemir, seçim sonucunun kesinleşmesi ve mazbatanın alınması ile tahliye başvurusunda bulunacaklarını söyledi. Şanlıurfa\'nın Viranşehir ilçesinde 2011 yılında Belediye Başkanı olan, KCK ana davasında yaklaşık 5 yıl hapis yatıp tahliye olduktan sonra, 7 Haziran 2015 seçimlerinde Şanlıurfa\'dan HDP Milletvekili seçilen Leyla Güven, 1 Kasım 2015\'te aday gösterilmedi. Yaklaşık 6 ay önce hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak Diyarbakır E Tipi Cezaevi\'ne gönderilen Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Güven, 24 Haziran seçimlerinde HDP\'den Hakkari 1\'inci sıra milletvekili adayı gösterildi. Adaylığı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından kesinleştikten sonra avukatı tarafından yapılan tahliye başvurusuna yanıt verilmeyen Leyla Güven, dünkü seçimlerde Hakkari Milletvekili seçildi. Diyarbakır 9\'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde, \'örgüt yöneticiliği ve örgüt kurup yönetme\' iddiasıyla yaklaşık 6 aydır tutuklu yargılanan Leyla Güven\'in avukatı Reyhan Yalçındağ Baydemir, müvekkilinin adaylığının YSK tarafından kesinleşmesinden sonra yargılandığı mahkemeye tahliye başvurusunda bulunduklarını ancak olumlu ya da olumsuz yanıt alamadıklarını söyledi. Leyla Güven\'in sanık olduğu davada yaptığı konuşmalar ve basın açıklamaları nedeniyle yargılandığını söyleyen Baydemir, YSK\'nın kesin sonuçları ve mazbata alımından sonra yeniden tahliye başvurusunuda bulunacaklarını söyledi.

3)ERDOĞAN VE AK PARTİ\'YE EN YÜKSEK DESTEK DOĞU KARADENİZ\'DEN

CUMHURBAŞKANI ve 27\'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri\'nde kesin olmayan sonuçlara göre Bayburt, Rize ve Gümüşhane Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti\'ye en yüksek oy veren iller oldu. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kesin olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan en yüksek oyu Doğu Karadeniz\'de, Bayburt, Gümüşhane ve Rize\'den aldı. Bayburt yüzde 82.10, Gümüşhane 77.07 ve Rize 76. 92 oy oranı ile Erdoğan\'a en yüksek destek veren 3 il oldu. 27\'inci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi\'nde ise Ak Parti en yüksek oyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın memleketi Rize\'den aldı. Rize, yüzde 64.9 oy oranı ile AK Parti\'ye en yüksek desteği veren il olurken Hayati Yazıcı, Osman Aşkın Bak ve Muhammed Avcı\'yı meclise gönderdi.



4)İZMİR\'DE HER PARTİNİN OYU DÜŞTÜ, SADECE HDP\'NİNKİ ARTTI



İZMİR\'de kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, Cumhur İttifakı\'na yüzde 34.61 oranında oy çıktı. Millet İttifakı ise sandıktan yüzde 53.44 oranında oy aldı. İzmir\'de CHP dahil her partinin oyu düşerken HDP\'ninki arttı. Milletvekili sayısı 26\'dan 28\'e çıkan İzmir\'de her parti vekil sayısını korudu, fazladan 2 vekili İYİ Parti çıkardı.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti tarafından oluşturulan Millet İttifakı\'na İzmir\'de yüzde 53.44 oranında oy çıktı. Millet İttifakı\'nda en yüksek oyu CHP aldı. CHP\'nin oyu, yüzde 42.02. Yine ittifak içerisinde yer alan İYİ Parti\'nin İzmir\'deki oyu ise yüzde 11.09. Millet İttifakı içerisinde yer alan Saadet Partisi de İzmir\'de yüzde 0.80 oranında oy aldı.

34.61 oranında oy alan Cumhur İttifakı\'nda yer alan partilerden AK Parti\'ye İzmir\'de yüzde 27.98 oy çıktı. İttifakta yer alan MHP, yüzde 6.23 oy aldı. İYİ Parti\'ye en yüksek oy Tire\'den çıktı. CHP\'li belediyenin bulunduğu Tire\'de CHP\'ye yüzde 34.02 oy çıkarken, İYİ Parti ise yüzde 18.74 oranında oy aldı. İYİ Parti, AK Partili belediyenin olduğu Selçuk\'ta da diğer ilçelere göre yüksek oy aldı. Buradan İYİ Parti\'ye yüzde 13.68 oy çıktı.

Cumhur İttifakı, en düşük oyu Narlıdere\'den aldı. Yüzde 15.58 oy alan ittifakta, AK Parti\'ye yüzde 12.96, MHP\'ye ise 2.63 oranında oy çıktı. Cumhur İttifakı en yüksek oyu Kemalpaşa\'dan aldı. AK Partili belediyenin olduğu ilçede AK Parti\'ye yüzde 39.83, MHP\'ye ise yüzde 11.10 oy çıktı.

MHP OYLARI YARI YARIYA ERİDİ

İzmir\'de CHP, AK Parti, MHP ve HDP milletvekili sayısını korudu. Bu seçimlerde ilk kez parti olarak yer alan İYİ Parti de İzmir\'de 2 vekil çıkardı. Sandık sonuçlarına göre, İzmir\'de MHP oylarında ciddi bir düşüş yaşandı. 1 Kasım 2015 seçimlerinde İzmir\'de 11.4 oy oranına sahip olan MHP\'ye İzmir genelinden bu kez yüzde 6.23 oranında oy çıktı.

CHP\'nin oylarında da gerileme yaşandı. 1 Kasım 2015\'te yüzde 46.8\'lik oy oranı yakalayan CHP, 24 Haziran\'da yüzde 42.2\' ye geriledi. AK Parti oylarında da düşüş yaşandı. 2015 genel seçimlerinde yüzde 31.0 oyu bulunan parti, bu kez 27.89 oranında oy alabildi. HDP ise İzmir\'de oyunu yükseltti. 1 Kasım\'da yüzde 8.6 alan HDP, 24 Haziran seçimlerinde 11.31 oranında oy aldı. İYİ Parti\'ye İzmir\'den yüzde 11.09 oranında oy çıktı. İYİ Parti\'ye Tire ve Selçuk\'ta yüksek oy çıkması dikkat çekti.

5)AKŞENER, AHLAT’TA UMDUĞUNU BULAMADI



SEÇİM çalışmalarına Bitlis\'in Ahlat ilçesinden başlatan İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, ilçede beklediği oyları alamadı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, HDP\'nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş, Ahlat\'ta 9 bin 12 oyla yüzde 46 ile ilk sırada yer alırken, İYİ Parti\'nin Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener ise 759 oyla yüzde 3,9\'da kaldı.

İYİ Parti\'yi kurduktan sonra ilk yurt gezisini 2 Kasım 2017\'de Bitlis\'in Ahlat ilçesine yapan Meral Akşener, ilçede ev kiralamıştı. Bayramın birinci günü bayram sofrası kurup burada partililerle bir araya gelen Akşener, hayalini gerçekleştirdiğini ifade etmişti. Bu girişimlerin ardından Ahlat\'tan Akşener\'e ne kadar oy çıkacağı da merakla bekleniyordu. Fakat Akşener, bu ilçeden beklediği sonuçları alamadı.

CUMHURBAŞKANI ADAYLARININ AHLAT\'TA ALDIKLARI OY ORANLARI

24 Haziran\'da yapılan seçimlerde, 20 bin 52 seçmeni bulunan Ahlat\'ta, 19 bin 602 geçerli oy kullanıldı.Buna göre, HDP\'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, 9 bin 12 oy alarak yüzde 46, Cumhur İttifakı\'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan 8 bin 534 oy ile yüzde 43,5 CHP\'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, bin 167 oy ile yüzde 6, İYİ Parti\'nin Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener yüzde 3,9 ile 759, Saadet Partisi\'nin Cumharbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu yüzde 0,5 ile 106 ve Vatan Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek 24 oyla, yüzde 0,1\'de kaldı.

AHLAT\'TA PARTİLERİN MİLLETVEKİLİ OY DAĞILIMI

Ahlat ilçesinde, HDP yüzde 49 oy oranı 9 bin 589 oy alarak ilk sırada yer alırken, ikinci olan AK Parti ise yüzde 35,4 ile 6 bin 933 oy aldı. MHP bin 600 oyla yüzde 8,2 ile üçüncü, Meral Akşener\'in Genel Başkanı olduğu İYİ Parti ise 745 oyla yüzde 3,8, CHP yüzde 2,2 ile 516 ,Saadet Partisi yüzde 0,7 ile 51, HÜDA PAR yüzde 0,3 ile 51 ve Vatan Partisi yüzde 0,1 ile 22 oy aldı.

