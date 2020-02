DHA SEÇİM BÜLTENİ 4

1 - Aydın\'da 14 seçmeni olan mahallede oy kullanma işlemi 30 dakikada bitti

AYDIN\'ın İncirliova ilçesinin 19 nüfuslu, 14 seçmeni bulunan Hamitler Mahallesi\'nde vatandaşlar, sabah erkenden sandık başına gelerek oylarını kullandı. Çoğu yerde henüz oy kullanma yeni başlarken, Hamitler Mahallesinde seçmen, 30 dakikada oyunu kullandı.

İlçe Merkezine 10 kilometre mesafede, 19 kişinin yaşadığı ve 14 seçmeni olan Hamitler Mahallesi\'nde, her seçimde olduğu gibi bu seçimde de 30 dakikada oy kullanmayı tamamladı. Hamitler Mahalle Muhtarı Mehmet Atar, 4 dönemden beri mahalle muhtarlığı yaptığını belirterek, \"Mahallemizde 14 seçmenimiz bulunuyor. Hatasız, kazasız herkes geldi, oylarını kulandı. Vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olsun inşallah\" dedi.

2 - Adalet Bakanı Gül: Şu an için hiçbir olumsuz durum yok

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, ülke genelinde alınan güvenlik önlemleriyle herkesin huzur içerisinde oy kullanmaya başladığını belirterek, \"Şu an için hiçbir olumsuz durum yok. Bütün siyasi parti temsilcileri sandık başında\" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, oyunu seçim bölgesi Gaziantep\'teki Hasan Celal Güzel İlkokulu\'nda kullandı. Oyunu kullanacağı \'1030\' numaralı sandığa eşi İlknur, çocukları Zeynep, Serra ve Ali Hamza ile birlikte gelen Bakan Gül, pusuları alıp kabinde tercihini yaptıktan sonra zarfı ailesiyle şeffaf sandığa attı. Okulda kurulan diğer sandıkları da dolaşıp vatandaşlarla sohbet eden Bakan Gül, tercihlerinin ülke için hayırlı olmasını diledi.

Herkesin, milletin iradesine saygı duyacağı ve demokrasinin daha da güçleneceği bir dönem olacağını belirten Bakan Gül, \"Ülkemiz için, milletimiz için, demokrasimiz için sandıkta oyumuzu kullandık. Demokrasinin namusu, sandıktır. Herkes projesini, vaadini, yapacaklarını söyledi. Yapılanlar ortada ve şimdi artık herkes konuştuklarını, ifadelerini söylediler, şimdi söz milletin. Söz de, yetki de, karar da milletin. O yüzen sandıklar açılıncaya kadar oylar kullanılacak, açıldıktan sonra da milletin iradesi neyse, herkesin saygı duyacağı, demokrasinin daha da güçleneceği yeni dönem olacaktır. İstikrarın devamına, ülkemizin huzuruna katkı sağlayan bir sonuç olmasını diliyorum. Demokrasimiz için, tüm vatandaşlarımız için ve ülkemiz için hayırlı ve uğurlu olsun. İnşallah demokrasimiz daha da güçlenecek\" dedi.

\'ŞU AN İÇİN HİÇBİR OLUMSUZ DURUM YOK\'

Bakan Abdulhamit Gül, ülke genelinde seçim güvenliği alındığını hatırlatarak, kendisine ulaşan her hangi bir sorun olmadığını ifade etti. Herkesin huzur içerisinde tercihini yapacağını ve sonuçların açıklanmasına da herkesin saygı duyacağını kaydeden Bakan Gül, \"Şu an itibariyle bize ulaşan herhangi bir olumsuz durum oluşmamış ve herkes, tüm seçmenlerimiz huzur içerisinde kullanmaya başlamışlardır. Oy verme saati sonuna kadar huzur içerisinde, güvenlik içerisinde herkes tercihini yapacak ve herkes de bu sonuca saygı duyacak. Şu an için hiçbir olumsuz durum yok. Oyumuzu da kullandık. Bütün siyasi parti temsilcileri sandık başında. Siyasi partilerin ve yargının denetiminde ve gözetiminde bir seçim gerçekleşmektedir. Demokratik tüm uygulamalar güzel bir şekilde görülmektedir\" diye konuştu.

Bakan Gül, açıklamasının ardından Ankara\'ya hareket etti.

3 - Kayseri\'de 850 seçmen seyyar sandıkta oy kullanmaya başladı

Türkiye Cumhuriyeti 13. Cumhurbaşkanını ve 27. Dönem milletvekillini seçecek, seçmenler 08.00 itibariyle oy kullanma işlemi için vatandaşlar sandık başına gitti. Hastane raporu olan yaklaşık 850 vatandaş kurulan 17 seyyar sandıklarda evlerine gelen seçim görevlileri nezaretinde oy kullandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından bu seçim uygulamaya alınan seyyar sandık Kayseri\'de Kocasinan İlçesinde 3, Melikgazi İlçesinde 8 ve Talas ilçesinde 1 , Develi 2, Yahyalı 1, Yeşilhisar 1 Felahiye-Özvatan 1 olmak üzere 17 sandık oluşturuldu. Sandık başkanı, sandık görevlisi, parti temsilcileri ve polis nezaretinde belirlenen evlere giden seçim kurulu görevlileri, yaşlı ve yatalak hastaların evlerine sandığı götürerek vatandaşlık görevlerini yapmalarını sağladı. Seyyar sandıkta oy kullanan seçmenler buldukları yerden kurulan seyyar paravan ile oyları kendi hür iradeleri ile verdi.

4 - ANTALYA - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu oyunu Alanya\'da kullandı

5 - ANTALYA - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu oyunu Alanya\'da kullandı

6 - Manisalılar sandık başında

MANİSA\'da kurulan 3 bin 455 sandıkta 1 milyon 44 bin 628 vatandaş, 27\'nci dönem milletvekillerini ve cumhurbaşkanını seçmek için sabahtan itibaren sandık başlarına gitti. İlk kez hayata geçirilen seyyar sandık uygulamasıyla yaşlı ve hastaların ayağına gidildi, işleyiş memnuniyet yarattı.

Manisa\'da milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimleri için okullarda kurulan sandıklarda kuyruk oluştu. Sabahtan itibaren özellikle yaşlı vatandaşlar oyunu kullanmak için okullara geldi. Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, eşi Dilek Güvençer ve oğlu Burhan Güvençer ile birlikte oyunu Gazi İlkokulu\'nda kullandı. 1346 numaralı sandıkta oy kullanan Vali Güvençer, oyunu vermek için sıraya girdi. Vali Güvençer, seçimlerin huzur içinde yapılmasını diledi. Sandık görevlileri, oyunu kullanmak için gelen vatandaşları cep telefonlarını dışarıda bırakmaları konusunda uyardı. Manisa genelinde cezaevlerinde 1791 tutuklu için 12 sandık kurulurken, yaşlı ve engelli 250 vatandaş da 19 seyyar sandıktan faydalandı. Manisa genelinde seçim güvenliği için 3 bin 57 emniyet ve jandarma mensubu, 515 araç ile görev yaparken, emniyet ve jandarma da 460 hazır kuvvet bulundurdu. Türkiye genelinde bu yıl ilk kez yapılan seyyar sandık uygulaması, hasta ve yaşlı vatandaşları sevindirdi. 5 kişilik sandık kurulu ekibi, bir polis eşliğinde araçla belirlenen evleri tek tek gezdi ve yanlarında oy sandığı taşıdı. Şehzadeler ilçesi 8 Eylül Caddesi üzerinde oturan ve geçirdiği hastalık sonucu engelli olan 84 yaşındaki Mersiye Özatay\'ın evine giden seyyar ekipler, engelli vatandaşın rahat şekilde oy kullanmasını sağladı. Mart ayında beyninde pıhtı oluşumu nedeniyle engelli olan Mersiye Özatay, odada tek başına oyunu kullandı ve ardından sandığa attı. Seyyar sandık ekiplerine teşekkür eden Mersiye Özatay ve eşi Turhan Özatay, uygulamanın kendileri için çok iyi olduğunu ifade etti. Turhan Özatay, kendisinin oyunu okula giderek kullandığını belirtip, \"Seyyar sandıktan memnun olduk. Hem yaşlılar hem engelliler için çok mükemmel bir uygulama\" dedi.

7 - Evinde hasta yatağında oyunu kullandı

KONYA\'da seçmenler, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için sandık başına gitti. Yatağa bağımlı yaşayan Kübra Güleç da (86), taşımalı sandık sistemiyle evinde hasta yağında oyunu kullandı.

Konya\'da 1 milyon 503 bin 936 seçmen, 4696 sandıkta oyunu kullanabilecek. Oy kullanma saatinin başlamasıyla birlikte seçmenler, okullara giderek sandıklarını bulunduğu salonda oylarını kullandı. Özellikle yaşlılıklarından dolayı yürümekte güçlük çeken seçmenlerin, yürüteç ve bastonla okullara giderek oylarını kullandıkları gözlendi.

Bu yıl ilk kez uygulanan taşıması sandık sistemi kapsamında ise kentte; 49 sandıkta her bir sandıktan 20 seçmen olmak üzere 980 seçmen oyunu kullanabilecek. Şeker hastalığı nedeniyle 6 ay önce sağ ayağının diz kapağının altını kaybeden ve yaşlılık nedeniyle yatağa bağımlı yaşayan Kübra Güleç de, evine getirilen sandık sayesinde oyunu kullandı. Güleç, daha önceki seçimlerde güçlükle de olsa okula gidip oyunu kullandığını belirtti.

