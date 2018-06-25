DHA SEÇİM BÜLTENİ-35

SAMSUN, SEÇİM SONUÇLARININ ARDINDAN SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

SAMSUN’da kesin olmayan seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte vatandaşlar Recep Tayyip Erdoğan’ın başkan seçilmesini Kurtuluş Yolu\'nda kutladı.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde kesin olmayan sonuçların açıklanmasının ardından Samsun\'da partililer sokaklara döküldü. Erdoğan’ın başkan olmasına sevinen vatandaşlar kutlamaları ilk olarak AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezin’de yaptı. Diğer yandan Samsun’un bir çok yerinde silah atarak ve arabalarla konvoy oluşturarak kutlamalar yapıldı. Ardından vatandaşlar ve Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ile AK Parti Milletvekili adayları Kurtuluş Yolu\'nda buluştu. Burada vatandaşlara teşekkür konuşması yapan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, \"Biz de Samsun’a karşı borcumuzu ve üzerimize düşeni elbette yapacağız. Samsun yarından itibaren Türkiye\'nin aydınlık geleceğinde en önde yürümeyi hak etmiştir\" dedi.

Kutlamalar daha sonra havai fişek gösterisinin ardından son buldu.

Görüntü Dökümü-HD

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-Vatandaşların Kurtuluş yoluna gelmesi

-Vatandaşların kutlama yapması

-Meşalelerin yakılması

-AK Parti Milletvekili ve adaylarının kurtuluş yoluna gelmesi

-Sağlık Bakanı Ahmet Demircan\'ın konuşması

-Havai fişeklerden detay

- Vatandaşların arabalarla konvoy yapıp kornaya basması

(SÜRE: 03.12 DK.)-(BOYUT: 358 MB)

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ-Tolga BİRGÜCÜ/SAMSUN, (DHA)

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ORDU\'DA AK PARTİLİLER VE MHP\'LİLER SEÇİMİ HAVAİ FİŞEKLERLE KUTLADI

ORDU\'da AK Partili ve MHP\'liler, Cumhurbaşkanlığı ve 27\'nci Dönem Milletvekilliği seçim sonuçlarını havai fişeklerle kutladılar.

Ordu\'da kesin olmayan seçim sonuçlarına göre AK Partililer ve MHP\'liler büyük coşku yaşayarak sokaklara döküldü. MHP Ordu İl Teşkilatı önünde davul zurnalı kutlama yapıldı. AK Parti Ordu İl binası önünde kurulan platform önünde toplanan partililer, büyük sevinç yaşadı. AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, sahneye çıkarak Ordu\'da her 4 seçmenden 3\'ünün kendilerine oy verdiğini belirterek, \"Cumhurbaşkanımız yeni hükümet sisteminde Türkiye\'de ilk başkan olmuştur, ilk Cumhurbaşkanı olmuştur, hayırlı uğurlu olsun. Ordu\'da ki her 4 seçmenden 3\'ü Cumhurbaşkanımızın bu başkanlık sürecinde bize destek olmuştur. Elbette bundan sonra bazı işlerin muhasebesi yapılacaktır ama önemli olan bugün Cumhurbaşkanımızın hem Ordu\'da hem Türkiye\'de göstermiş olduğu bu başarıyı sonuna kadar özümsemek mutlu olmak. Mutluyuz, umutluyuz, özellikle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeni siyasi sistemin Ordumuzda, Türkiye\'de en ücraya kadar etki edeceğinin bilinci içinde olalım\" dedi.

AK Partililer ve MHP\'liler araç konvoyu ile şehir turu atarak seçim sonucunu gecenin geç saatlerine kadar kutladı.

Görüntü Dökümü

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-Milletvekillerinin fotoğrafları

-AK Parti binası önünde kutlamadan görüntü

-Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz\'ın konuşması

-AK Partililerin kutlamasından detay görüntü

(SÜRE: 2.49 Dk ) (BOYUT: 160 MB)

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)

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UŞAK\'TA SEÇİM KUTLAMASI

UŞAK\'ta, cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem milletvekili seçimlerinin kesin olmayan sonuçlanmasının ardından AK Partililer kutlama yaptı.

Uşak Belediyesi önünde toplanan yaklaşık 1200 AK Partili, kesin olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimini Recep Tayyip Erdoğan\'ın kazanmasının ve Uşak\'tan 2 milletvekili çıkarmanın sevincini yaşıyor. AK Parti Uşak Teşkilatı tarafından belediye binası önünde organize edilen kutlamalara, ilçelerden de vatandaşlar ilgi gösterdi. \'Cumhur İttifakı\'nı destekleyenlerin de katıldığı kutlamalarda parti bayraklarını salladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- AK Partili vatandaşlardan sevinç gösterisi

- AK Parti ve Türk Bayraklarının sallanması

- AK Parti Uşak Teşkilatının konuşmaları

- Alandan Drone Görüntüleri

Haber- Kamera: Feyzi DAVULCU / UŞAK, (DHA)

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KOCAELİ\'DE AK PARTİLİLER SEÇİMİ KUTLADI

İZMİT\'te, AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı\'nın önünde toplanan partililer seçim sonuçlarını kutladı.

Sandıkların açılması ile birlikte İzmit\'te Ak Parti Kocaeli İl Binası önünde toplanan partililer, seçim sonuçlarını kutladı. Sokaklarda araç konvoyları oluşturan ve parti binası önünde sloganlar atan partililer, sandıkların tamamının açılmasının ardından parti binasından atılan havai fişeklerle eğlendi. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık partililere hitaben yaptığı konuşmada, \"Elde edilen zafer, sıradan bir zafer değil. Elde edilen zafer sıradan bir yarışın sonucu değil. Elde edilen zafer Türkiye\'yi durdurmak isteyen güçlere karşı verilen inanılmaz mücadelenin sonucudur. Emeği geçen, katkı veren, alın teri döken her bir insanımıza yürekten şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye\'nin demokrasisini küçümseyenler, Türkiye\'nin demokratik olgunluğunu görmezden gelenler, bu konuda Türkiye\'yi eksik görmeye çalışanlar sandıkta öyle bir ders aldılar ki, Türk demokrasisinin ne kadar güçlü olduğunu, Türk halkının da ne kadar feraset sahibi olduğunu sandıklar bir kez daha gösterdi. Sandık, öyle bir ayar veriyor ki, sandığın verdiği ayarı hiç kimse inkar edemiyor. Hiç kimse sandık sonuçlarından kaçamıyor. Dün mangalda kül bırakmayanlar, bugün dut yemiş bülbüle döndüler. Şimdi yenilgilerine kılıf arasınlar. Yeteri kadar zaten üzgünler. Sizden özellikle ricamız, istirhamımız, sakın ha hiçbir taşkınlığa mahal vermeyelim. Sakın ha, zaten yeteri kadar üzülmüş insanların gönlünü kıracak, kalbini kıracak hiçbir şey söylemeyelim. Sakın ha, onları daha da dertlendirecek bir şeyler söylemeyelim. Onlara sandık sonuçları yetiyor zaten\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Partililerden görüntü

-Milletvekillerinin sloganlar sahneye gelmesi

-Başbakan Yardımcısı Fikri Işık\'ın konuşması

-Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli)

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Sakarya\'da AK Parti\'lilerden seçim kutlaması (2)

KUTLAMALARDA TABANCA İLE RASTGELE ATEŞ AÇTI

Adapazarı\'nda kentin en işlek caddelerden biri olan Adnan Menderes Caddesi\'nde kutlamalara katılan eli silahlı bir genç korku saçtı. Seyir halindeki bir kamyonun kasasına çıkan genç elindeki tabancayla sağa-sola rastgele ateş açtı. Yüksek katlı binaların bulunduğu caddede bu anlara tanıklık edenlerin yürekleri ağızlarına geldi. Gencin ateş ettiği anlar cep telefonu ile görüntülendi. Kamyonun kasasında iki arkadaşıyla birlikte oturan gencin binalara doğru bakmadan arka arkaya ateş ettiği görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Ateş edilmesi

Fotoğraf çeken gençler

Kutlamalar

Detaylar

Aziz GÜVENER / SAKARYA (DHA)

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BAYRAKLI\'DA BİBER GAZLI MÜDAHALE

İZMİR\'in Bayraklı ilçesinde, İlçe Seçim Kurulu\'nun bulunduğu okul önünde toplanan yaklaşık bin kişi, seçim sonuçlarını protesto etti. Polisin biber gazlı müdahalesine rağmen, kalabalık bekleyişini sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin ülke genelinde büyük ölçüde belli olmasının ardından, sonuçlara tepki gösteren yaklaşık bin kişi, Dumlupınar Caddesi\'ndeki, Bayraklı İlçe Seçim Kurulu\'nun bulunduğu Mustafa Kemal Anadolu Lisesi önünde toplandı. \"Mustafa Kemal\'in askerleriyiz\", \"İzmir uyuma ışıkları aç kapa\" sloganları atan gruba, çevredeki apartmanlarda yaşayan bazı vatandaşlar da balkonlara çıkıp, tencere tava çalarak ve evlerinin ışıklarını açıp kapatarak destek verdi. Polisin biber gazlı müdahalesine rağmen dağılmayan grup, İzmir Marşı\'nı söyledi, seçim sonuçlarını protesto etti.

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır da İlçe Seçim Kurulu\'na gelip, buradaki protestocularla görüştü. Grubun içinden 30 kişinin, sayım işlemlerini izlemeleri için içeri alınmasını sağladı. Polisin iki TOMA eşliğinde okul önündeki önlemleri devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- İlçe Seçim Kurulu\'nun bulunduğu okul önünde bekleyenler, slogan atmaları

- Çevredeki apartmanlardan destek verilmesi

- Okul önünde bekleyen TOMA\'lar

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA)

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ADANA\'DA AK PARTİ COŞKUSU

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakı\'nın seçim başarısı, Adana’da vatandaşlar tarafından coşkuyla kutlandı.

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilleri Genel Seçimleri’nde kesin olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi ve AK Parti ile MHP ittifakının mecliste çoğunluk elde etmesi üzerine AK Parti Adana İl Başkanlığı önünde kutlama etkinliği düzenlendi. Ellerinde Türkiye ve AK Parti bayraklarıyla alana gelen vatandaşlar, havai fişek atarak seçim zaferini kutladı. Kutlama sırasında sahneye çıkan milletvekili adayları, partililerine teşekkür etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, yarından itibaren yeni bir hükümet sistemiyle Türkiye’yi ve Adana’yı şaha kaldıracaklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Ellerinde Türk ve parti bayrakları taşıyanlar

- Elinde Cuhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın resmini taşıyan partili

- Ak Parti seçim müziğiyle coşan partililer

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu\'nun milletvekili ve milletvekili adaylarıyla partilileri selamlaması

- Sarıeroğlu\'nun konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Süre: 04\'26\" Boyut: 271 MB

Haber: Nuri PİR - Kamera: Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)

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KAHRAMANMARAŞ\'TA AK PARTİLİ\'LERDEN KUTLAMA

CUMHURBAŞKANLIĞI seçimi ve 27\'nci Dönem Milletvekilliği Seçimlerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti\'nin zaferle çıkması, Kahramanmaraş\'ta AK Parti\'liler tarafından konvoylarla kutlandı.

Yüzlerce araçla klaksonlar çalıp, Türk bayrağı ve AK parti bayraklarıyla şehrin en işlek caddelerinde tur atan partililer daha sonra AK Parti İl Başkanlığı önünde toplandı. Resmi olmayan sonuçlara göre milletvekili seçilen Ahmet Özdemir, Celalettin Güvenç, İmran Kılıç, Mehmet Cihat Sezal, Habibe Öçal ve AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici teşekkür konuşması yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Araç konvoyu

- Yol kenarındaki kalabalık

- Konvoydan detay

- Parti önünde toplanan kalabalık

- Halay çekmeleri

- İl başkanı Debgici\'nin konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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TÜRK BAYRAĞI ASILI MARKETE TAŞLI SOPALI SALDIRI

ANTALYA\'da Türk bayrağı asılı market, bir grubun taşlı sopalı saldırısına uğradı. Olay sırasında markette bulunan market sahibi ve yakınları canını zor kurtardı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Kepez ilçesi Sütçüler Caddesi üzerinde bulunan Nuri Zeybek\'e (55) ait Zeybekoğlu adlı markette meydana geldi. Nuri Zeybek, iş yerini kapatmaya hazırlandığı sırada konvoy yaparak market önünden geçen yaklaşık 30 kişilik grup, camda asılı bulunan Türk bayraklarını görünce durdu. Ellerinde bulunan sopalarla güvenlik kameralarını etkisiz hale getiren saldırganlar, daha sonra taş ve sopalarla işyerini kullanılmaz hale geçirdi. Olay sırasında içeride bulunan market sahibi Nuri Zeybek ve yakınları, canını zor kurtardı. Bir süre sonra dışarı çıkan saldırganlar, araçlarına binip olay yerinden uzaklaştı.

Başından geçen olayın şokunu gözyaşlarıyla atlatan Nuri Zeybek, \"Türk bayrağını asılı görünce durup taş ve sopalarla saldırdılar. Canımızı zor kurtardık\" dedi. İhbarın ardından soruşturma başlatan Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ekipleri, şüphelilerden birini yakaladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Marketin kırılan camlarından detay

Marketin camında asılı olan Türk bayrağından detay

Market sahibi Zeybek\'ten röp

Atılan taşlardan detay

Market genel görüntü

Haber: Bülent TATOĞULLARI - Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

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ESKİŞEHİR\'DE AK PARTİ VE MHP\'LİLERİN SEVİNÇ GÖSTERİSİ

ESKİŞEHİR\'de kesin olmayan sonuçlara göre 3 milletvekili kazanan Ak Parti ile 1 milletvekili kazanan MHP\'liler parti binaları önünde toplanarak sevinç gösterilerinde bulundu.

Yunus Emre Caddesi\'ndeki Ak Parti il binası önünde dev akran konularak seçim sonuçları izlendi Yüzlerce kişi kesin olmayan sonuçların açıklanmasını ardından sevinç gösterisi yaptı. Ak Parti milletvekilleri Nabi Avcı, Harun Karacan ve Emine Nur Günay da kalabalığı selamladı.

MHP İl binası önünde toplanan bir grup partili de davul zurna çalarak bir milletvekili kazanmanın sevincini yaşadı.

Ak Parti\'liler ile MHP\'liler, oluşturdukları araç konvoylarıyla da gec saatlere kadar kente tur attı.

Görüntü dökümü:

-MHP binası önünde davul zurna çalanların,

-Ak Parti önünde toplanan kalabalığın görüntüsü,

-Sevinç gösterilerinden ve meşale yakmalarından,

-Nabi Avcı\'nın ve diğer milletvekilerinin kalabalığı selamlamasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR/DHA