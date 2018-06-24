DHA SEÇİM BÜLTENİ-27

İNCE’NİN KÖYÜNDEN ERDOĞAN ÇIKTI

CUMHURBAŞKANI adayı Muharrem İnce’nin babaocağı Yalova’nın Elmalık Köyü’nde kurulan 4 sandığın toplamında İnce’ye 456 oy, Erdoğan’a 814 oy çıktı.

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin babaocağı olan Elmalık Köyü’nde 4 sandık kuruldu. Toplam 1645 seçmenin bulunduğu köyde İnce’ye 456 oy çıktı.

1240, 1241,1242 ve 1243 No’lu sandıkların kurulduğu köyde oy verme işlemi Elmalık Salim Delen İlkokulu ve Ortaokulu’nda gerçekleştirildi. 1645 seçmenin kayıtlı bulunduğu köyde sandığa bin 331 seçmen gitti. Kurulan 4 sandıkta 28 geçersiz sayıldı. 4 sandıkta cumhurbaşkanlığında Recep Tayyip Erdoğan’a 814 oy çıktı, Muharrem İnce’ye ise 456 oy çıktı. Meral Akşener 21 oy alırken, Selahattin Demirtaş 7, Temel Karamollaoğlu ise 5 oy aldı.

Kurulan 4 sandıktaki milletvekilliği seçiminde ise kullanılan bin 331 oydan, AK Parti 732, CHP 317, MHP 120, İYİ Parti 72, SAADET Partisi 16, HDP 24, Vatan Partisi 2 oy aldı. Toplam geçersiz oy sayısı ise 22 oldu. Millet İttifakı 5, Cumhur İttifakı da 21 oy aldı.

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Süheyla GÖZDERELİLER/Mehmet İNAN/YALOVA, (DHA)

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İNCE\'NİN SANDIĞINDAN ERDOĞAN ÇIKTI

CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin, memleketi Yalova’da Saffet Çam Ortaokulu’nda oy kullandığı 1118 No’lu sandıkta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a 167, İnce\'ye 144 oy çıktı.

Muharrem İnce\'nin oy kullandığı ve toplam 380 seçmenin bulunduğu 1118 No\'lu sandıkta oy sayma işlemleri tamamlandı. 344 seçmenin oy kullandığı sandıkta, cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan\'a 167, Muharrem İnce\'ye 144, İYİ Parti\'nin adayı Meral Akşener\'e 23, HDP\'nin adayı Selahattin Demirtaş\'a 4, Vatan Partisi adayı Doğu Perinçek\'e 1 oy çıktı. 5 oy da geçersiz sayıldı.

1118 No\'lu sandıkta milletvekilliği seçiminde ise AK Parti\'ye 138, CHP\'ye 116, İYİ Parti\'ye 45, MHP\'ye 23 ,HDP\'ye 11, HÜDAPAR\'a 2, Saadet Partisi\'ne 1, Vatan Partisi\'ne 1 oy çıktı. Cumhur İttifakı\'na ise 3 oy çıktı. 4 oy da geçersiz sayıldı.

Görüntü dökümü

oyların sayımı

Sonuçların açıklanması

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Süheyla GÖZDERELİLER- Mehmet İNAN/YALOVA, (DHA)

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ÇAVUŞOĞLU\'NUN SANDIĞINDAN ERDOĞAN BİRİNCİ ÇIKTI



DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu\'nun oy kullandığı sandıkta, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilliği seçiminde ise Ak Parti ilk sırada çıktı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel seçimleri için oyunu memleketi Antalya\'nın Alanya ilçesinde kullandı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu oyunu, Türkler bölgesindeki Ayşen Cengiz Urfalıoğlu İlkokulu\'na kullandı. Çavuşoğlu\'nun oy kullandığı 2369 sayılı sandıkta, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan 153, Muharrem İnce 83, Meral Akşener 49, Temel Karamollaoğlu 2, Doğu Perinçek 1 oy aldı.

Milletvekilliği seçiminde ise Ak Parti\'ye 140, CHP\'ye 59, İYİ Parti\'ye 55, MHP\'ye 26, HDP\'ye 7 oy kullanıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Oy kullanma anı

ANTALYA (DHA)

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NİĞDE ADLİYESİ\'NDE YANGIN (2)- YENİDEN

NİĞDE\'de, oy verme işlemi tamamlandıktan sonra sandık görevlilerince oy çuvalların getirildiği İl Seçim Kurulu\'nun bulunduğu Niğde Adliyesi\'nin bodrum katında yangın çıktı.

Saat 19.00 sıralarında kent merkezindeki Niğde Adliyesi\'nin bodrum katında duman yükselmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, arşiv dosyalarının bulunduğu belirtilen bodrumdaki yangına müdahale etti. Bu sırada oyların kullandığı okullarda sayımı bitirip, oy zarflarının bulunduğu torbalarla gelen sandık başkanları yoğun duman nedeniyle adliye binasını terk etti. İl Seçim Kurulu\'nun kararıyla, Niğde Adliyesi ek binasında oy pusulalarının bulunduğu çuvallar, polisin geniş güvenlik önlemi altında görevliler tarafından kabul edilmeye başlandı. Yangın çıkmadan teslim edilen torbalar da polis eşliğinde ek binaya taşındı.

Yangın, itfaiye ekiplenin yoğun müdahalesiyle, 1 saatte kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

VALİ İNCELEME YAPTI

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek de adliye binasına gelerek incelemelerde bulundu. Vali Şimşek, yazılı açıklama yapacağını belirterek olay yerinden ayrıldı.

Bu arada bazı vatandaşlar ve farklı partilerden görevliler, yangının kasıtlı çıkarıldığını iddia ederek tepki gösterdi.

Görüntü Dökümü

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- Teslim edilen torbaların polis eşliğinde ek binaya taşınması

SÜRE: 41 BOYUT:42

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE, (DHA)

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MARMARİS\'TE TUNATAK TARTIŞMASI

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde CHP İlçe Başkanı Acar Ünlü, tutanakların önceden imzalattırıldığı gerekçesiyle sandık başkanıyla tartıştı. Tartışma, CHP Marmaris İlçe Başkanı Acar Ünlü\'nün İlçe Seçim Kurulu\'na başvurusu ve tutanakların tekrar düzenlemesiyle sona erdi.

CHP Marmaris İlçe Başkanı Acar Ünlü, sonuç tutanaklarının önceden imzalattırıldığı ihbarı üzerine, Tepe Mahallesi\'nde bulunan Atatürk İlkokulu\'na gitti. 2. katta bulunan 1179 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa giden Ünlü, sandık başkanı Yaşar Başoğlu\'na sonuç tutanağını görmek istediği söyledi. Bundan sonra olay, iddiaya göre şöyle gelişti: Sandık Başkanı Başoğlu, tutanakları göstermeyerek, Ünlü\'nün dışarı çıkmasını istedi. Tutanakları görmeden bir adım atmayacağını söyleyen Ünlü\'nün seçim güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle sandık başkanı tarafından polis çağrıldı. İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Nedai Atakan, bir komiser ve üç polis memuruyla sınıfa geldi. Müdür Yardımcısı Atakan, görüntü almaya çalışan CHP İlçe Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyelerine, çekim yapmaması için uyarıda bulundu. Uyarıyı dinlemeyen partili gençlerin çekimlerine devam etmesi üzerine müdür yardımcısı üzerlerine yürüyerek engellemeye çalıştı. Bu sırada CHP İlçe Başkanı Ünlü, araya girerek polislerden, kendisinin şikayetini değerlendirmesini istedi. Polis ile partililer arasında kameralara takılan sözlü tartışmalar yaşandı. Partililer, Marmaris İlçe Seçim Kurulu\'ndan bir görevli gelinceye kadar dışarı çıkmayacaklarını ve yasal haklarını kullandıklarını söyledi. Partililerin gelen avukatları duruma müdahale etti, İlçe Seçim Kurulu\'ndan birinin gelmesi istendi. İlçe Seçim Kurulu\'ndan gelen bir heyetin yaptığı incelemenin ardından tutanakların yeniden düzenlenmesiyle tartışma sona erdi.

\"BURADA BÖYLEYSE VAY HALİMİZE\"

Açıklama yapan CHP İlçe Başkanı Acar Ünlü, \"Kimin kaç oy aldığı yer alan tutanak seçimin tapusudur. Bize bir ihbar geldi ve okula gittik. İstediğimiz tek şey tutanağın gösterilmesiydi. Sandık başkanı büyük bir tepki gösterdi. Seçim tutanağını önceden imzalatmışlar. Böyle yapınca bizlerin itiraz hakkı kalmıyor. Mesela sandıktan bir partiye 50 oy çıktıysa 20 oy yazılırsa, imza önceden atıldığı için itiraz olanağı kalmıyor. İlçe Seçim Kurulu yetkilisini çağırdık. Yapılan incelemelerde önceden imzalattırılan o tutanakları, hakim kanalıyla iptal ettirerek yeniden düzenlettirdik. Yaşanan bu olay ile ilgili elimizdeki video ve delillerle Muğla İl ve Genel Merkezimize bilgi aktardım. Marmaris\'te bu durum yaşanıyorsa Türkiye\'de kim bilir neler yaşanıyor. Bizler sandık güvenliğimizi sağladık\" dedi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yaşanan olay ve karşılıklı tartışmaların partililer tarafından cep telefonu ile çekilmesi

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

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EDİRNE\'DE SANDIKLAR SAYILDI, ADLİYEYE GETİRİLİYOR

Edirne\'de Cumhurbaşkanlığı ve 27\'nci dönem milletvekili seçimlerinin saat 17.00\'d tamamlanmasının ardından oyların sayım işlemine geçildi. Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı oy pusulaları ayrı ayrı sayıldıktan sonra tutanaklara bağlandı. Sandık başkanları çuvallara konulan oyları ve zarfları güvenlik ekiplerinin eşliğinde Edirne Adliyesine getirdi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü\'nce İl Seçim Kurulu\'nun bulunduğu adliye girişinde kameralı sistem kurularak oyları getiren sandık başkanları kayıt altına alındı.

Görüntü Dökümü:

-Sandıkların boşaltılması

-Oyların sayılması

-Oy pusulaları

-Sayımdan görüntüler

-Adliyeye getirilen çuvallar

Haber-Kamera:Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)-

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